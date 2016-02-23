فضای دانشگاهیان مازندران در حوزه سیاسی زمستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابراهیمی شامگاه سهشنبه در نشست صمیمی با زندانیان سیاسی قبل از انقلاب در استانداری یادآور شد: دانشگاهیان، فرهیختگان و فرهنگیان نیز روحیه محافظهکارانه پیداکردهاند و کمتر سراغ سیاست و مسائل حاشیهای میروند درحالیکه در گفتگوهای سازنده و انتقاد، پیشرفت حاصل میشود.
وی آشنایی و ایجاد راهکارهای توسعه سیاسی، راهکارهای جذب حداکثری مردم در انتخابات را ازجمله اهداف جلسه بیان کرد و گفت: رسانهها ازجمله راهکارهای توسعه سیاسی است و میتوانند فضای توسعه سیاسی را در استان تقویت کنند.
وی اظهار داشت: در سالهای قبل از انقلاب اسلامی نوارهای صوتی، اعلامیهها و غیره رسانه بودند و متأسفانه رسانههای استان از تولید محتوای غنی فاصله و بیشتر حالت تقلیدی گرفتهاند و باید متخصصان در رسانهها جذب شوند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران بابیان اینکه احزاب در استان موسمی هستند گفت: کرکره احزاب در آستانه انتخابات در استان بالا میرود و پسازآن کار خاصی انجام نمیشود درحالیکه احزاب میتوانند مهمترین نقش را در توسعه سیاسی رقم بزنند.
وی نقش پیشکسوتان انقلاب اسلامی را در توسعه سیاسی مهم برشمرد و گفت: انقلاب اسلامی بر پایه فداکاریهای مردم بناشده است.
وی از انتخابات بهعنوان ویترین دمکراسی یادکرد و گفت: انتخابات مهمترین اصل جنبشها و رکوردهاست و امسال سی و چهارمین انتخابات را پشت سر خواهیم گذاشت.
ابراهیمی افزود: انقلاب اسلامی ایران در آستانه چهلمین سال بوده و این پویایی مدیون برگزاری انتخابات است که مشروعیت و مقبولیت نظام را تضمین میکند.
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