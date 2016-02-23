دو نفر از عوامل شهادت ماموران انتظامی مهرستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده این افراد که وابسته به یکی از گروه های شرارت بودند، پس از تکمیل برای بررسی بیشتر راهی مراجع قضائی شد.

وی افزود: تلاش برای دستگیری اشرار و گروه های مسلح برای ورود به داخل کشور همواره وجود داشته و اقدامات نیروهای انتظامی در بازداشت تعدادی از این اعضای این گروه ها، با جدیت ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان بیان کرد: بدانید نیروی های نظامی برای یک ثانیه هم از امنیت این دیار مرزی غافل نشده و همواره در جهت حفظ امنیت و ثبات در این استان تلاش می کنند.

وی با اعلام اینکه نیروها، اشراف کامل و دقیقی نسبت به منشا نا امنی ها و ناهنجاری ها دارند، تاکید کرد: خوشبختانه تمام تحرکات و رفت و آمد افراد از سوی نیروهای ما رصد شده و بازه زمانی مناسب دستگیر شده اند.

۳۴ باند سرقت در سیستان و بلوچستان متلاشی شد

سرهنگ ملاشاهی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای پلیس در راه مبارزه با سارقان اظهار داشت: بر اساس آمار ۱۰ ماهه امسال، ۳۴ باند سرقت عادی، چهار باند سرقت مسلحانه و هفت باند سرقت به عنف شناسائی، دستگیر و متلاشی شده‌اند که این مسئله آرامش افکار عموم را در بر داشت.

وی یاد آور شد: کشفیات در زمینه آدم‌ربایی با دستگیری ۱۰۰ آدم ربا؛ نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد رشد را نشان می‌دهد که این آمار در استان مرزی سیستان و بلوچستان توفیق والائی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان به سبب دارا بودن هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳۴۵ کیلومتری مرز دریایی با کشورهای حاشیه دریایی عمان، همواره مورد هجمه های ناامنی، شرارت و قاچاق قرار گرفته است.