شورای امنیت انفجارهای حمص و دمشق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجارهای روز یکشنبه (دوم اسفند) در حی الزهراء حمص و منطقه زینبیه در حومه دمشق را که به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر منجر گردید، محکوم کرد.

شورای امنیت همچنین پیگرد عوامل این انفجارهای تروریستی و حامیان آن را خواستار گردید. از سوی دیگر شورای امنیت ازسرگیری مذاکرات سوریه در سریعترین زمان ممکن را خواستار شد.

در پی انفجارهای تروریستی حمص و دمشق وزارت خارجه سوریه از شورای امنیت خواسته بود که اقدامات بازدارنده ای علیه حامیان تروریست ها اعمال کند. وزارت خارجه سوریه از شورای امنیت و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل خواست جنایات تروریست ها را فورا و شدیدا محکوم کنند.

لازم به ذکر است در سلسله انفجارهای تروریستی روز یکشنبه در حمص و دمشق ده ها نفر شهید و زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفت.