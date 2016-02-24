آمار انصراف دهندگان انتخاباتی در خراسان رضوی به ۱۰۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری خراسان رضوی امیر پور مهدی با بیان اینکه پیش از اعلام صلاحیت ها توسط شورای نگهبان ۲۷ نفر در استان از حضور در انتخابات کناره گیری کرده بودند، اظهار داشت: در مجموع با احتساب این گروه تاکنون ۱۰۳ نفر از نامزدها در استان از حضور در رقابت انصراف دادند.

وی به معرفی نامزدهای انصرافی پرداخت و افزود: مرضیه آدمیان، حسین ابراهیمی، علیرضا ابراهیمی گروی، شهلا اطهری علاف، محمد افکار، سید محمود اندرزگو، مهدی بیات، نرگس جعفری زنگانلو، محمدمهدی جهانبخش، رضا حداد، محسن حداد سبزوار، نرگس سادات حکمتی کته شمشیری، محمدرضا حلاج، محمد دعاچی، قهرمان رشید، حسن رضایی بحرآباد، محمدرحیم رهنما، هاشم زمان زاده دربان، علی سرافراز یزدی، ایمان سرداریان، علی سپهر، نرگس شالچیان رابع، داور شاهسونی، شکیب شایسته فلک، امین شهلا، شیوا شیردل، نبی الله صابری، حسین صالحی، حبیب صفرزاده، سیدحسین ضیایی، علیرضا عابدیان، حسین عباسی کبودانی، مرضیه علامی سنجانی، سید جواد علوی سرشت، سید محمد علوی سینی، مریم علیزاده، محمد فردوسی پور، سید علی فیروزی، غلامرضا فیض، محمد قربانی، حسین کاشفی وحدتی، علیرضا کرباسی، محسن لشکری، محمدرضا محسی ثانی، غلام محمد محمدی خرم آبادی، نرگس محمودی، محمدرضا مقدسی، سیدحسین موسوی، نوید نظامی، عباسعلی نعمتی، محسن نورمحمدی، وحیده نیکونام طوسی، منیر وزیرنیا، هادی وطن خواه، احمد یزدان پور، محمد یکه خوانی، مهدی گلچین، علی رضا خداشناس، حسین محمدی، سعیده اشکان، عبدالحسین کیفی نوقابی، سید محسن حسینی پویا، حسین داودی ازغدی، محمد رضا کریمی طرقبه، رضا دانای سیج، محمد اسحاق صفایی، حسین اصغری ثانی، محمد عجم، علی رضا ریاحی و محمد حسن غلام پور، از جمله نامزدهای انصرافی حوزه انتخابیه مشهد و کلات هستند.

پور مهدی اظهار داشت: مجید اصغر نیا گل مکانی، هادی بارونی، سیدعلی حسینی، امیرعباس رضایی منش، محمدعلی روحبخش، غلامرضا قنبری از حوزه انتخابیه چناران و بینالود و فهیمه آل عباس علیرضا بااطلاع، اسماعیل حاتمی از خواف و رشتخوار دیگر افرادی بودند از که از ادامه رقابت های انتخاباتی کناره گیری کردند.

سخنگوی ستاد انتخابات استان به معرفی نامزدهای انصرافی سبزوار پرداخت و گفت: لیست این شهرستان شامل؛ سیدهاشم اخلاقی فیض آباد، شعبان سبحانی، مصطفی شهربویه، حسین طاهری پور، حسین فیض آبادی و حمید نهاردانی است.

وی اظهار داشت: حبیب قنبری، احمد پیرزاده از درگز، عبدالرضا تقدیری، حمید رئوفی فرد، عباس نیک پور از فریمان، ابوالفضل خاکپور از قوچان، مهدی مهدوی، محسن رمضان زاده یزدی و علی محمد خزاعی قوژدری از کاشمر، مسعود درابی، حسین زیدری، مریم شایسته، عبداله عابدین زاده، سید رضا حسینی،سید حسین حسینی و سید حسن موسوی از نیشابور و رضا حداد و محدثه سلیمان تربتی از حوزه انتخابیه تربت حیدریه از ادامه رقابت ها کناره گیری کردند.

گفتنی است در حال حاضر ۴۹۰ داوطلب برای انتخابات مجلس در استان با یکدیگر رقابت می کنند.

