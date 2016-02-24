آرسن ونگر بازیکنان آرسنال را به ساده لوحی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال سه شنبه شب در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا مقابل بارسلونا در ورزشگاه امارات تن به شکست دو بر صفر داد.

آرسنال در دنیمه دوم برای دستیابی به گل، حملات بیشتری را بر روی دروازه بارسا ترتیب کرد اما در دقیقه ۷۱ بر روی ضدحمله دروازه اش گشوده شد. لیونل مسی بار دیگر از ضعف خط دفاعی آرسنال و اشتباه مسلم «متیو فلامینی» استفاده کرد و در دقیقه ۸۴ از روی نقطه پنالتی برای بارسا گل دوم خود را به ثمر رساند.

آرسن ونگر در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: حسرت من از این است که ما می توانستیم در ۱۵ دقیقه پایانی، بازی را در اختیار داشته باشیم اما گل خوردیم. این اتفاق در بازی با موناکو هم رخ داد. ساده لوحی. و این ناامیدکننده است. در حالی که ما می توانستیم برنده از زمین خارج شویم بازی را باختیم.

وی در ادامه اظهار کرد: احساس می کنیم واقعا مقصر بوریم و هیچ توجیهی برای شکست وجود ندارد. بازیکنان ما به طور عمد آنها را در موقعیت ضدحمله قرار ندادند. وقتی اولین پاس درست نباشد، وقتی اولین جایگیری صحیح نباشد، شما توپ را از دست می دهید و سپس به طور ناگهانی موقعیت خود را از دست می دهید و حریف از آن بهره می برد.

ونگر افزود: به این دلیل باختیم که بازیکنان نمی خواهند به دستور العمل ها احترام بگذارند. آنها محو سرعت بازی شده بودند.