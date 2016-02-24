مازندران به توسعه متوازن دست نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار سه‌شنبه‌شب در نشست با زندانیان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی در ساری بابیان اینکه‌شان و منزلت مردم بسیار بالاست تصریح کرد: مازندران در زمینه‌های مختلف استعدادها، نیروهای خلاق و فرهیخته دارد اما توسعه متوازن نداشته است

وی بابیان اینکه با همه ستادهای انتخابات اتمام‌حجت کردیم که باید برای صیانت از آرای مردم تلاش کنند، شمار واجد شرایط رأی دادن در انتخابات را بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر اعلام کرد و با تأکید بر اینکه باید همه را به‌پای صندوق‌های رأی بکشانیم تصریح کرد: تکلیف ما در این زمینه بسیار سنگین است زیرا مردم ما آن‌قدر بزرگوار هستند که اصل و چارچوب انقلاب برایشان دارای ارزش است.

استاندار مازندران با اشاره به حضور مردم در عرصه‌های مختلف ازجمله دفاع مقدس افزود: مازندران همواره در حوزه‌های مختلف پیشرو و پیشگام بوده است.

فلاح جلودار، با تأکید بر اینکه ساختار نظام اداری باید جراحی شود افزود: کشور در طول ۳۷ سال تشکیل مشکلات بوده است اما با همه این مسائل، نظام مقدس اسلامی به اقتدار و پویایی رسیده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات در استان تصریح کرد: این مشکلات را باید با وحدت و همدلی حل کنیم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابی در مسیر زندگی و رفاه مردم صورت گرفته است.

استاندار مازندران بیان داشت: مازندران همواره پس از انقلاب به یک استان سیاست زده تبدیل‌شده است تا سیاسی و این امر از مشکلات به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه با یک جریان نمی‌توان استان را اداره کرد گفت: باید از تفکر و سلایق مختلف برای اداره استان بهره گرفت.

فلاح جلودار تصریح کرد: یکسری رانت‌خوار و کسانی که قصد دارند از فضا سوءاستفاده کنند، بحث این شهر و آن شهر و شرق و غرب را همواره در استان مطرح کرده‌اند و این حرکت‌ها مانع توسعه و سبب اختلاف شده است.