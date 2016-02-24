خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ اسما محمودی: در حالی تنها چند روز به پایان زمان قانونی تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باقیمانده است که هر لحظه بر حجم فعالیتهای تبلیغاتی ستادهای کاندیداها افزوده میشود و جایجای استان کرمان را شور انتخاباتی فراگرفته است.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات بازار انصراف کاندیداها نیز داغ شده و هر یک از گروههای سیاسی سعی میکنند با ارائه لیستی واحد آراء طرفدارانشان را حول یک محور متمرکز کرده و شانس قهرمانی در این ماراتن را افزایش دهند.
انصراف ۲۰ کاندیدای مجلس شورای اسلامی
تاکنون ۲۰ نفر از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در استان کرمان انصراف دادهاند و ۱۲۷ نفر در صحنه رقابت تصاحب ۹ کرسی مجلس شورای اسلامی باقیماندهاند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری کرمان در گفتگو با مهر اظهار کرد: تبلیغات کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تا ساعت هشت صبح فردا (پنجشنبه) برابر با پنجم اسفندماه ادامه دارد و بعدازاین ساعت تبلیغات ممنوع خواهد بود.
علیار اسکندری نسب گفت: از مجموع ۱۴۷ کاندیدای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان تاکنون ۲۰ نفر در استان کرمان انصراف دادهاند و بهاینترتیب شمار کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در استان کرمان به ۱۲۷ نفر رسیده است.
این روزها اما خیابانهای کرمان مملو از جوانانی شده است که با عضویت در ستادها و پخش تراکتها و برشورهایی حاوی برنامهها و زندگینامه کاندیداها سعی در شناساندن گزینههای مدنظرشان به افکار عمومی دارند.
خودنمایی بنرهایی با اندازههای بزرگ بر سر چهارراهها و روبروی ستادهای انتخاباتی ناخودآگاه توجهها را به خود جلب میکند.
شهرداری نیز در این میان مکانهایی را ویژه تبلیغات کاندیداها و نصب پوسترها در نظر گرفته است و وضعیت شهر از این نظر نسبت به انتخابات سالهای گذشته بهبود پیداکرده است اما همچنان پخش تراکتها و رها کردن آنها در سطح شهر معضل این روزهای شهرداری کرمان شده است.
اینجا بازار تبلیغات مجازی داغ است
اما این روزها گروهها و کانالهای تلگرامی امکانی جدید برای تبلیغات کمهزینه را ایجاد کرده که در کنار پوشش جمیعت زیاد میتواند از مخدوش شدن چهره شهر با تراکتها و ایجاد ترافیک در خیابانها جلوگیری کند و مخاطب بهراحتی میتواند با نوع نگرش و برنامههای تمامی کاندیداها آشنا شود.
فراخوان مسابقه عکاسی با تلفن همراه با موضوع انتخابات ۹۴ نیز ایدهای نوین از تبلیغات از سوی یکی از کاندیداهای استان کرمان است که ضمن تبلیغ باعث ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات میشود.
جلسات تبلیغاتی کاندیداها با اقشار مختلف باعث شده است که این روزها دسترسی به این افراد بسیار اندک شود چراکه یا باید در فکر متن سخنرانی باشند یا در مسیر برای رسیدن به جلسهای دیگر در نقطهای دیگر از حوزه انتخابیه مدنظرشان؛ هرکدام از کاندیداها در این جلسات نیز با دادن وعدههایی سعی در به دست آوردن گوی رقابت دارند.
رنگینکمانی از وعدههایی انتخاباتی
جالب آنکه هرکدام از کاندیداها نیز بنا به حوزه تخصصی خود وعدههایی میدهد، یکی دم از حوزه سلامت میزند و دیگری از اقتصاد.
یکی از فرجام برجام میگوید و حمایت از دولت برای اجرای فرجام دو و دیگری از بهبود وضعیت دانشگاه و جدا شدن جنوب کرمان بهعنوان استانی مستقل دم میزند؛ وعدههایی که ممکن است در حد وعده باقی بمانند یا رنگ واقعیت به خود ببیند.
«جان من جان مردم»، «جوانه میزند امید»، «تداوم، توسعه و پیشرفت» و «نه به بیاخلاقی، نه به ریا، عقلانیت آری، صداقت آری» ازجمله شعارهای انتخاباتی است که این روزها به گوش میرسد.
همه زیر یک پرچم رقابت میکنیم
اما نکتهای که حائز اهمیت است تلاش تمامی کاندیداها برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است که درنهایت این امر بیانگر این واقعیت است که وحدت و همدلی است که بستر لازم برای این رقابت انتخاباتی را فراهم کرده است.
حجتالاسلام محمد ایرانمنش کارشناس مذهبی در گفتگو با مهر با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) مبنی بر اینکه «ارزش هر انسان به مقدار همت و انجاموظیفه درست گرهخورده است»، اظهار کرد: امروز وظیفه ما حضور درصحنه و حمایت از نظام است.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران همواره وظیفهشناس بودهاند، گفت: مردم در هر عرصهای که نیاز بوده درصحنه حاضر شدند و یکی از این صحنهها انتخابات هفتم اسفندماه است که بهطورقطع مردم با حضور پرشور دشمن را ناامید خواهند کرد.
حجتالاسلام ایرانمنش با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) فرمودهاند که «حفظ نظام اوجب واجبات است»، افزود: همه باید با توجه به موقعیت امروز نظام وظیفه خود را بهخوبی انجام داده و با انتخاب نمایندگان اصلح، دلسوز، صادق و ولایتمدار مجلسی قوی و تأثیرگذار را تشکیل دهیم.
اما نکته قابل توجه در کرمان مجازی شدن تبلیغات است بطوریکه اکثر تبلیغات کاندیداها در فضلی مجازی به خصوص تلگرام انجام می شود و خلاقیت در ساخت استیکرها و شعارهای انتخاباتی کاملا نمایان است.
ایجاد کانال های تلگرامی با نامها و کاربردهای مختلف نشان از گرایش فضای تبلیغاتی به سمت اینترنت دارد و در این راستا باید فرصتها و آسیبهای این بخش به خوبی شناسایی و بررسی شود.
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