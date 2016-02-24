گروه استان‌ها- در‌حالی کمتر از یک روز به پایان تبلیغات انتخابات هفتم اسفندماه باقی‌مانده که بازار داغ نشست‌ها و مناظره‌های کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و فعالان سیاسی در ستادهای انتخاباتی و محافل سیاسی برپاشده است.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با ورود طیف‌های مختلف سیاسی ازجمله اصولگرا، اصلاح‌طلب، حامیان دولت، مستقل‌ها و ... رونق گرفته و دو جریان سیاسی اصلی کشور یعنی اصولگرا و اصلاح‌طلب دو شعار «معیشت، امنیت و پیشرفت» و «امید و آرامش، رونق اقتصادی» را رویکرد اصلی خود برای این دوره از مجلس شورای اسلامی عنوان کرده‌اند.

در این راستا خبرگزاری مهر در استان‌های مختلف اقدام به برگزاری نشست ها و میزگردهایی با حضور کاندیداهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین فعالان سیاسی و اجتماعی استانی کرده تا مجالی برای طرح دیدگاه‌های مختلف فراهم شود.

در قالب برگزاری این نشست‌ها و پوشش مناظره‌های کاندیداهای متعلق به طیف‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی دیدگاه‌های ۸۹ کاندیدا و فعال سیاسی و اجتماعی در قالب ۶۷ کاندیدای مجلس و ۲۲ فعال استانی مورد طرح قرار گرفت که با توجه به بررسی اجمالی صورت گرفته محور ۶۶ درصد سخنرانی‌ها و طرح مباحث مربوط به مسائل اقتصادی بوده است.

این در حالی است که محورهای سیاسی و اجتماعی اعم از محیط‌زیست، بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش و مباحث فرهنگی در رتبه‌های بعدی در طرح دیدگاه‌های کاندیداهای مورداشاره در این گزارش قرارگرفته است.

مرور و بازخوانی مباحث مطرح شده در نشست‌ها و مناظره‌های سیاسی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که عمده مباحث حول مسائل اقتصادی، موضوعاتی همچون عملکرد دوره‌های قبلی مجلس، برنامه‌های کاندیداها در هر استان، جبهه‌بندی‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی می‌چرخد.

در ادبیات این روزهای کاندیداها در حوزه اقتصادی مواردی مانند ترویج عدالت اجتماعی، پرداختن به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و توسعه همه‌جانبه، شفاف‌سازی قوانین بخش تولید و صنعت کشور، لزوم رفع رکود و بیکاری، ایجاد اشتغال، رشد بهره‌وری، حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار و ...دیده می‌شود که وزن طرح این مباحث در دیدگاه‌های کاندیداهای اصولگرا سنگین‌تر است.

و اما در حوزه سیاسی بحث برجام و پرونده هسته‌ای و همچنین مواضع تیم دیپلماسی دولت همچنان داغ است که پرداختن به این موضوع در دیدگاه‌های کاندیداهای اصلاح‌طلب و حامیان دولت بیشتر به چشم می‌خورد، البته طرح مواضع درباره برجام پای ثابت مناظره‌های کاندیداهای اصلاح‌طلب و اصولگرا بوده است.

با مرور سخنرانی‌ها و دیدگاه‌های مطرح شده می‌توان گفت دال مرکزی گفتمانی اصول‌گرایان اقتصاد، اصلاح‌طلبان توسعه سیاسی و دولتی‌ها برجام است.

در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز تأکید بر توجه بیش‌ازپیش به حضور بانوان، ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی، برنامه‌ریزی برای کاهش طلاق، لزوم توجه به کاهش آسیب‌های اجتماعی، مباحث زیست‌محیطی، تأکید بر ارتقای برنامه‌ها در حوزه بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش ازجمله موارد مطرح‌شده توسط کاندیداها و فعالان استانی بوده است.

اینفوگرافی گزیده دیدگاه‌های برخی کاندیداهای مجلس

بخشی از فضای طرح دیدگاه‌ها، نشست‌ها و مناظره‌ها هم به طرح مباحث مربوط به انتخابات اعم از بررسی صلاحیت‌ها، بداخلاقی‌های انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغاتی و شیوه‌های تبلیغات انتخاباتی اختصاص داده‌شده است.

در نشست‌های برگزار شده محمدصادق جوادی حصار کاندیدای اصلاح‌طلب حوزه انتخابیه مشهد از مجلس ششم به‌عنوان پویاترین مجلس در ۹دوره مجلس شورای اسلامی یاد کرده و در مقابل علی مولوی کاندیدای اصولگرای حوزه انتخابیه مشهد مجلس ششم را مجلسی می‌داند که بیشتر به جنجال‌های سیاسی و دعواهای بین احزاب و گروه‌های سیاسی سپری شد.

در استان فارس کاندیداهای جریان‌های سیاسی مختلف موضوع اقتصاد و اشتغال را محوری‌ترین بحث در نشست‌ها و مناظره‌های سیاسی خود قرار داده و معتقدند از پتانسیل‌های اقتصادی بالای این استان استفاده‌نشده است.

فاطمه امینی فعال سیاسی بر شفاف‌سازی هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی کاندیداها برای مردم تأکید دارد و سعید تاجیک دیگر فعال سیاسی تهرانی تخریب نامزدهای انتخاباتی را آفت بزرگی برای ستادهای انتخاباتی می‌داند.

اینفوگرافی گزیده دیدگاه‌های برخی فعالان سیاسی، اجتماعی

در این راستا در جداول زیر جزئیاتی از نشست‌ها و مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد، برای خواندن گزارش‌های کامل مربوط به هر بخش از طریق لینک موجود می‌توانید به صفحات استانی مراجعه کنید.

مروری کوتاه بر برخی دیدگاه‌های کاندیداها و فعالان سیاسی در استان‌های مختلف کشور

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها آذربایجان شرقی محمدحسین فرهنگی اصولگرا مسعود پزشکیان اصلاح طلب روح‌الله جهانگیری‌ ائتلاف یاران انقلاب محمدحسین فرهنگی/ کاندیدای اصولگرا: * ترویج عدالت اجتماعی، ‌ استمرار روند رو به رشد اقتصادی و توسعه همه جانبی کشور ازجمله برنامه‌های مدنظر ائتلاف اصولگرایان استان خواهد بود. * توجه بیش‌ازپیش به حضور بانوان در جامعه و استفاده از پتانسیل از دیگر اهداف مورد نظر ائتلاف خواهد بود. * برای تحقق حضور حداکثری بانوان در امور اجتماعی برنامه هایی در زمینه ورزشی و فرهنگی تدوین کرده ایم. * تنها ائتلاف در انتخابات معیار مردم نخواهد بود، مردم بیشتر به سوابق، دیدگاه‌ها، عملکرد و برنامه‌های کاندیدا توجه دارند و طبق این معیارها به آنان رأی خواهند داد. مسعود پزشکیان/ کاندیدای اصلاح طلب: * ائتلاف‌های تشکیل‌شده به‌جز تهران در دیگر شهرستان‌ها اثرگذار نیست و تأثیر بسیار کمرنگی در انتخاب کاندیداها در استان‌های کشور دارد. * هیچ گاه به خاطر کسب رأی نباید به مردم دروغ گفت. * مردم به کسانی رأی خواهند داد که به کار آن‌ها اعتماد و اعتقاددارند. * با توجه به مصلحت جامعه، منابع و نیروی انسانی و نیز مدیریت سعی خواهیم داشت آنچه استان مستحق آن است، در مجلس آینده احیا کنیم. روح اله جهانگیری/ کاندیدای ائتلاف یاران انقلاب: * یکی از مهم‌ترین کارهای نمایندگان مجلس مشورت با مشاوران و کارشناسان مسلط به اوضاع مملکت است. * همکاری نمایندگان و کارشناسان مربوط به هر حوزه ای سبب می شود با اصلاح برخی قوانین و تعامل با یکدیگر از چالش‌های پیش روی به‌خوبی عبور کنند. * قانون در بخش تولید و صنایع کشور باید شفاف سازی شود

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها آذربایجان غربی وحید جلال‌زاده اصولگرا هادی بهادری مرتضی پیری اصلاح طلب سید سلمان ذاکر وحید جلال زاده/ کاندیدای اصولگرا: * دولت با وجود کنترل تورم، در رکود باقی مانده، درنتیجه نرخ بیکاری استان از ۱۳ به ۲۸ رسیده است. * نقطه ضعف دولت فعلی رها کردن اقتصاد داخلی و دل بستن به سرازیری دلارهای نفتی است. * اگر من در مجلس بودم به مصوبه برجام رأی نمی‌دادم. * با توجه به آمایش سرزمینی که سند توسعه آن نوشته‌شده است بحث کشاورزی و صنایع تبدیلی نشان می‌دهد که باید زمینهٔ کشاورزی مدنظر باشد. * کارنامه دولت و مجلس در اجرا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منفی است. * سیاست خارجی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که ما در داخل قوی و مقتدر باشیم. * در کمیسیون سیاست خارجی فعالیت خواهم کرد که با توجه به همسایه بودن با سه کشور بسیار مهم و بااهمیت جلوه می‌کند هادی بهادری/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * توجه به دریاچه ارومیه نقطه قوت این دولت است. * هنر سیاست‌ورزی به ما این را آموخته است که ضمن تأمین منافع فردی با دنیا هم یک ارتباط سازنده برقرار کنیم. * با توجه به سابقه و تخصصی که در رشته عمران دارم علاقه‌مند به فعالیت در کمیسیون عمران هستم * اگر دولت قبلی در سند چشم‌انداز توجه می‌کرد الان این وضعیت در کشور نبود. * دریاچه ارومیه علت اصلی خشک شدنش حداقل ۷۰ درصد عوامل انسانی است و بی‌تدبیری‌های مدیریتی باعث شده که وضعیت به شکل امروز شود مرتضی پیری/ کاندیدای اصلاح طلب: * افرادی هستند که در پس یک سری واژه‌ها خود را پنهان کرده و از رهبری هزینه می‌کنند و در پشت‌صحنه منافع خود را تأمین می‌کنند. * عملکرد دولت با توجه به تلاش آقای ظریف و تلاش‌های ایشان در سیاست خارجه بسیار دستاورد بزرگی بوده است. * افرادی که کارنامه مشخصی برای مردم‌دارند از صداقت با مردم صحبت نکنند، من در مورد سیاست با پدرم هم تعارف ندارم * باید بتوانیم مشکل تأمین بودجه به‌طور مساوی را حل کنیم. * رشد بهره وری نکته بعدی است که در اقتصاد مقاومتی بایستی مورد توجه قرار گیرد. * ستاد احیا دریاچه ارومیه زمانی تشکیل‌شده است که میت در حال تشییع جنازه بوده است. سید سلمان ذاکر/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * بزرگ‌ترین امتیاز دولت یازدهم را دیپلماسی فعال در پرونده هسته‌ای کشور با جلب نظر مجلس است. * با توجه به سابقه‌ام در کمیسیون حقوقی و قضایی علاقه‌مند به فعالیت در این کمیسیون می‌باشم. * اگر از تولیدکنندگان و کارآفرینان غافل شویم یعنی روی حق ملت و زحمت کشان پا گذاشته ایم. * اقتصاد مقاومتی یعنی شکوفایی استعدادها و این با پسابرجام ارتباط ندارد.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها اصفهان ابوالفضل قرباني مجتبی خیام نکویی عضو مجمع اصولگرایان اصولگرا مجید نادرالاصلی اصولگرا كوروش محمدي اصلاح طلب مجتبی خیام نکویی/ کاندیدای اصولگرا: * تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی دستیابی به اقتصاد مقاومتی است که مهم‌ترین مؤلفه آن اقتصاد دانش‌بنیان است. * اقتصاد مقاومتی ماهیتی اجتماعی و اقتصادی دارد و دارای ارزش‌افزوده بالایی با مشارکت نیروی انسانی است و کشور ما از نظر توانمندی نیروی انسانی شرایط خوبی دارد. * مسئله کار و اشتغال و معیشت مردم یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است که نیازمند تلاش برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است. مجید نادرالاصلی/ کاندیدای اصولگرا: * ما به این دلیل که نتوانستیم مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنیم مشکلات فرهنگی عارض شد. * اگر مسئله اشتغال برطرف شود مشکلات اجتماعی همچون اعتیاد و طلاق بروز و ظهور کمتری دارد. کوروش محمدی /کاندیدای اصلاح طلب: * وجود فشار اقتصادی در دولت قبل باعث کاهش مشارکت مردمی شد در حالیکه برای ایجاد رونق اقتصادی پایگاه اصلی مردم هستند. * برجام توانست فشارهای ناشی از تحریم را تاحدودی کنترل کند و بر این اساس در نخستین گام به لحاظ روانی ایجاد ثبات و آرامش کرده است. * نباید تنها به سوابق یک کاندیدا به عنوان رزومه نگاه کنیم بلکه باید به آرمان‌هایی نگاه کنیم که در یک فراکسیون در مجلس شورای اسلامی کارساز و موثر است. * هدف نهایی تقویت احساس تعلق مردم به نظام و مشارکت حداکثری در انتخابات است ابوالفضل قربانی؛ فعال سیاسی اصولگرا: * اینکه بگوییم رکود موجود مربوط به دوران گذشته است نوعی فرار به جلو است، اتفاقاً شروع رکود در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده است و باید در برطرف کردن آن تلاش شود. * در ایجاد رونق اقتصادی مردم و مسئولان هر دو و نه فقط مردم نقش دارند و رفع مشکلات معیشتی و رونق اقتصاد می‌تواند برای مردم رونق واقعی ایجاد کند. * حضور کاندیداهایی با تخصص‌های مختلف به ویژه اقتصادی در فهرست‌های انتخاباتی از مسائلی است که نشانه توجه احزاب به مسائل کشور است.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها ایلام عمران علیمحمدی روح‌الله ناصرزاده علی محمد احمدی عمران علیمحدی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * هم اکنون مسئله بیکاری و اشتغال به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های خانوارهای استان ایلام به شمار می رود. این در حالی است که این استان دارای ذخائر ارزشمند نفت و گاز است. * ايلام با کمبودهای بسیار جدی مثل زیرساختهای مناسب در حوزه راه، راه آهن و فرودگاه مواجه است که باید این مسائل در سطح کشوری پیگیری شود. * به رغم ظرفیت های مهم نفت و گاز هنوز استان ايلام تشنه سرمایه گذاری و اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی است. روح اله ناصرزاده/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * یکی از مهم‌ترین مطالبات و دغدغه‌های مردم ایلام موضوع معیشت و بیکاری جوانان است و بر این اساس یکی از اولویت‌های کاری اینجانب توجه به این دغدغه اساسی است. * توسعه شهرک‌های صنعتی و احداث واحدهای تولیدی از دیگر مطالبی است که به عنوان اولویت‌هایم در دستور کار قرار دارد. علی محمد احمدی /کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * ایلام تنها استانی است که یک فرودگاه، آن هم دور از شهر دارد، این یک فرودگاه هم هر از چندگاهی به‌دلیل گرما، و ریزگرد و توده هواهای کم فشار و پرفشار و ضعف ناوبری، تعطیل می‌شود. * ایلام خط ارتباط ریلی ندارد و بیشتر جاده‌های استان هم صعب العبورند،‌ زیرساخت‌ها بسیار ضعیف هستند و علاوه بر آن امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی و... هم در حد کافی وجود ندارد. * ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و منابع مختلف در استان ایلام زیاد است به گونه ای كه می توان گفت ما به نوعی بلای کثرت منابع دچار شده‌ایم. * نرخ بیکاری در استان ایلام به طرز قابل تاملی بالا است به گونه ای که هرم بیکاری به سمت فارغ التحصیلان دانشگاهی درحال افزایش است

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها اردبیل مرجان حسین زاده نمدی فاطمه امیری زر اقلیمه نصیری سقرلو زهرا عبدی پیر القر مرجان حسین زاده نمدی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * گردشگری در کشور ۲۷ سازمان و نهاد متولی دارد اما در اردبیل دچار مشکل است. * در روستاها و بخش‌ها به حد کافی صنایع کوچک که ثروت را نگه داشته و مانع مهاجرت شوند نداریم. * مجلس ما مجلس جوانی نیست و باید جوانان در مجلس حضور یابند تا مطالبات خود را پیگیری کنند. * دغدغه اصلی بنده رسیدگی به مشکلات بیکاری است که به مرز ۴۱درصدی رسیده است. * اعتقاد به افراط و تفریط‌هایی ازجمله باورهای فمینیستی ندارم. * زنان جنس خود و مشکلات خود را بهتر درک می‌کنند و بهتر هم می‌توانند این مشکلات را حل‌وفصل کنند. * معتقد به حمایت از دغدغه‌های بانوان هستم اما نه از مسیر کورکورانه و متعصب. * در انتخابات پیش رو بازخوردها نشان می‌دهد خانم‌ها پیشتاز بوده‌اند. فاطمه امیری زر/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * مباحث حقوقی بانوان در سطح کشور و استان با مشکل مواجه است * در دوران پسا برجام نیازمند مدیریت سیاسی همراه با بصیرت و مدیریت اقتصادی همراه با هوشیاری هستیم * پول‌های بلوکه‌شده کشور برای رونق تولید و صنعت هزینه شود * ایران به بازار صادرات محصولات خام کشورهای اروپایی تبدیل نشود. * احیای گردشگری اردبیل، احیای کشاورزی اردبیل، راهگشایی برای صادرات صنایع‌دستی و توجه به مرزی بودن استان مورد تأکید بنده است. * گردش نخبگان نیز در اردبیل مشاهده نمی‌شود. حتی برخی مدیران کل تحصیلات دانشگاهی کافی ندارند. اقلیمه نصیری سقرلو/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * ما در یک استان گردشگری زندگی می‌کنیم و درصورتی‌که این بعد از استان رشد و توسعه داشته باشد در اصلاح ساختارهای فرهنگی مؤثر خواهد بود. * خانم‌ها افراد ناتوانی در جامعه معرفی می‌شوند درحالی‌که این باور اشتباه است * تأکید بنده احیای اصول قانون اساسی است به ‌ویژه اصولی که به برابری حقوق زنان و مردان تأکید دارند. * توان و انضباط بانوان به‌مراتب بیشتر است و فقط باید خود را باور داشته باشند. * مهم‌ترین مشکل توسعه استان را عدم صادرات محصولات کشاورزی می‌دانم و رسیدگی نکردن مسئولان به پروژه‌های نیمه‌تمام. زهرا عبدی پیرالقو/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * عدم توسعه متوازن، اختصاص بودجه ناکافی و بی‌توجهی به ایجاد واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن را داریم موانع توسعه استان است. * آسیب اجتماعی اصلی به عقیده بنده بیکاری و در ادامه طلاق است. طلاق را از عوامل بیکاری می‌دانم. * قول می‌دهم هر کاری که در حد و اختیارات نماینده است انجام دهم. * به عقیده بنده حضور خانم‌ها در مجلس ضروری است. * پیگیری بیمه زنان خانه‌دار را در برنامه‌های خود قرار داده‌ام. * آموزش صنایع‌دستی و آموزش رایگان از طریق فنی و حرفه‌ای برای توسعه مشاغل خانگی می‌تواند موردتوجه قرار گیرد

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی خبرگان مجلس شورای اسلامی فعالان کاندیداها البرز احمد خیری محمدجواد کولیوند اصولگرا آیت‌الله صادق رزاقی محمد جواد کولیوند/ کاندیدای اصولگرا: * توسعه احزاب می‌تواند به جاری بودن نظام مردم‌سالاری دینی در جامعه کمک کند. * بزرگ‌ترین مشکل کشور در حال حاضر رکود است و راهکار این مشکل فقط در رونق اقتصادی خلاصه می‌شود. * یکی از چالش‌های اصلی استان، مسئله اشتغال است. * همگان استان البرز را یک استان صنعتی می‌شناسند این در حالی است که صنعتگران با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. * وجود پروژه‌های نیمه‌کاره ملی در حوزه راه یکی از چالش های بر سر راه استان جوان البرز است. * اهمیت به تولید داخلی، ترغیب مردم به استفاده از کالای داخلی و توجه به صادرات ضروری است احمد خیری/ مشاور شهردار کرج/ فعال سیاسی: * مهم‌ترین چالش استان فقر مدیریت علمی و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌ها است. * مهم‌ترین مشکل اقتصادی استان البرز فقدان سند توسعه اقتصادی و برنامه جامع و تمام شمول است. * پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و فرصت‌های بی‌نظیر و ویژگی‌های متمایز البرز اگر مدیریت شود می‌تواند قطب اقتصادی کشور شود. * توجه به سرمایه اجتماعی در استان البرز و تدوین برنامه‌های راهبردی به‌منظور مشارکت فعالانه اقوام و ساکنان استان می‌تواند بسترساز توسعه سیاسی استان باشد. آیت اله صادق رزاقی/ کاندیدای پنجمین مجلس خبرگان: * برگزاری انتخابات در نظام اسلامی نشان‌دهنده وجود روحیه مردم‌سالاری در ایران اسلامی است. * یکی از نشانه‌های توسعه سیاسی کشور در نظام اسلامی، مردم‌سالاری دینی است که مردم در تعیین سرنوشت کشور خود نقش ویژه و اساسی دارند. * یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور عدم اعتنا به فرمول‌های اقتصادی روز و تک‌محور بودن آن است. * مسئولان در حوزه اقتصادی باید ازنظر و ایده‌های صاحب‌نظران بهره گیرند و به فکر درآمدهای پایدار و افزایش درآمد باشند. * بهره‌گیری کامل از توان و پتانسیل بخش خصوصی نیز از دیگر ضروریات است. * تقویت حمایت از تولید داخلی و ضرورت افزایش رونق اقتصادی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان کشور باشد. * مدیران باید دیدگاه کلان نسبت به استان داشته و به فکر منافع بلندمدت شهر و شهروندان باشند.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها بوشهر فرهاد سرخوش اصلاح طلب عبدالکریم جمیری حمید شاهبندرزاده فرهاد سرخوش پور/ کاندیدای اصلاح طلب: * هدف اصلی من توسعه منطقه‌ای بر مبنای وحدت و عقلانیت است. * گسترش مراکز عالی و کاهش فرار نخبگان از استان دیگر برنامه من است * تمرکز بر توسعه دو محور دریا و ساحل موجب پر رنگ شدن نقش استان در همکاری های بین المللی می شود. * اگر احساس کنم فردی با تجربه از طیف نزدیک به طیف سیاسی خودم باشد و اصلاح طلبان به واقع به اجتماع رسیده باشند به نفع آن کنار خواهم رفت. * وعده‌های برخی افراد بسیار احساسی و زودگذر است اما اگر تصمیم‌گیری‌ها عقلانی و کارشناسی شده باشه محقق خواهد شد عبدالکریم جمیری/ نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم: * بندر آزادی به درد مردم می خورد که نقش تجار و بازاریان این شهر در آن معلوم باشد و به آنانی که حقوق ضعیفی دارند ضربه وارد نشود. * مردم مواضع، توانمندی و پیشینه کاندیدای انتخابات را ببینند و بشناسند و سپس تصمیم گیری کنند. حمید شاهبندرزاده/ کاندیدا های مجلس دهم: *مشکلاتی در بوشهر وجود دارد و به باورم بوشهر و شهروندان آن که مردمی پاک و صادق و بسیار هوشیار و اندیشمند هستند، مستخق چنین مسائلی نیستند.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها تهران سعید تاجیک اصغر بختیاری اصولگرا فاطمه امینی رحمت فارسی سعید تاجیک/ فعال سیاسی: * دادن وعده ها به جای توجه به ظرفیت و امکانات موجود و قدرتی که در اختیار دارند. * نامزد انتخاباتی باید با برنامه وعده دهدمردم براساس وعده ها رأی خود را به صندوق می اندازند. * تخریب نامزدهای انتخاباتی آفت‌های بزرگی است که ستادهای انتخاباتی را تهدید می‌کند. اصغر بختیاری/ فعال سیاسی اصولگرا: * نامزدهای انتخابات، چندین ماه قبل از شروع دوران ثبت‌نام و تبلیغات انتخاباتی، اتاق فکر تشکیل دهند. * اتاق فکر نباید جنبه تزیینی داشته و کم‌تر بازده بیرونی برای حوزه‌های انتخابیه داشته باشد. * نبوداتاق فکر ضریب خطا در نرسیدن به هدف موردنظر را افزایش می‌دهد. فاطمه امینی/ فعال سیاسی: * شفاف سازی هزینه های انتخاباتی برای مردم *باید قوانین و مقررات محکمی برای نظارت بر تبلیغات و خرج‌های انتخاباتی تدوین شود. * نامزدهای انتخاباتی نباید به هر وسیله متمسک شوند تا به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی برسند. * تخریب نامزدهای انتخاباتی توسط نامزدهای دیگر و طرفداران آنان، آثار مخربی را بر روی فرد و جامعه می‌گذارد که به‌راحتی قابل جبران نیست. * باید انتخابات فرصتی برای گسترش مهر و محبت و دوستی در جامعه باشد . رحمت فارسی/ فعال سیاسی: * متوسل شدن به راه های ناخوشایند برای کسب آرای مردم توسط برخی از کاندیدا *دادن شام انتخاباتی به جای ارائه برنامه و رویکرد برای حل مشکلات

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها چهارمحال و بختیاری سعید زمانیان اصولگرا امیرعباس سلطانی سید سعید زمانیان/ کاندیدای اصولگرا: * بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل از مهم‌ترین مشکلات استان به شمار می‌رود. * زمینه‌های سرمایه‌گذاری در سطح استان افزایش پیدا کند. * مشکلات اقتصادی و معیشت مردم، کمبود اعتبارات، نیمه‌تمام بودن بسیاری از پروژه‌های عمرانی، نبود کار و شغل بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و ... از مهم‌ترین مشکلات استان است. *بهره گیری از ظرفیت گردشگری استان برای ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه مهم است. امیرعباس سلطانی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * مشکلات معیشتی مردم، تورم و تعطیل بودن واحدهای تولیدی از مهم‌ترین مشکلات کشور به شمار می‌رود. * مشکل آب و بیکاری مهم ترین چالش استان چهارمحال و بختیاری * ایجاد زمینه حضور مردم در فعالیت‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین راهکارتوسعه سیاسی است.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها خراسان جنوبی حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی اصولگرا حمید آیتی اصلاح طلب حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی/ کاندیدای اصولگرا: * از لحاظ اقتصادی عقب‌مانده و در پایین‌ترین رده‌های کشوری در درآمد سرانه هستیم. * دوری از مرکز یکی از علل مشکلات اقتصادی در استان است. * منطقه ویژه اقتصادی را یکی از فرصت های رونق اقتصادی در استان است. * ۴۳درصد فارغ‌التحصیلان استان بیکار هستند. روند آموزش عالی از گذشته به‌خوبی عمل‌نکرده و این حجم بیکاری برای استان مناسب نیست. * بروید مثل مجلس ششم با دولت هماهنگ شوید ببینم چه خواهد شد. *به دولت نمره قبولی نمی‌دهم. * روحیه استکبارستیزی و شجاعت لازم در وزارت خارجه وجود ندارد. * در حادثه منا بر عملکرد و مواضع آقای ظریف نقد وجود دارد. * موضع قاطع رهبری در فاجعه منا باعث پیروزی ما شد درحالی‌که این سخنان می‌توانست از زبان رئیس‌جمهور زده شود ولی گفته نشد. * جریان فتنه حساب شده بود. * مجلس ششم بدترین مجلس بود، در این دوره می‌خواستند ارزش های انقلاب را نابود کنند. * در مجلس ششم سیاست زدگی و حمایت از جریان‌هایی که با اصل نظام مخالف بودند دنبال شد. حمید آیتی/ کاندیدای اصلاح طلب: * درخشان‌ترین اقتصاد در دوران اصلاحات بوده و تورم در این دوران به ۱۱درصد رسیده است. *در ۹ دوره مجلس شاخص‌ترین اقدام تاریخی در این منطقه استان شدن این مرکز بوده که توسط یک اصلاح‌طلب در مجلس ششم رخ داده است. * ما همراه دولت هستیم و اصلاح‌طلبی بر اساس سیره امامان بوده و به فکر فردای بهتر است. * دلایل اصلی عدم سرمایه‌گذاری در استان دوری از مرکز نیست عامل اصلی عدم به‌کارگیری نیروی کارآمد است. * نماینده آینده مجلس لازم است با دولت اهل تعامل باشد تا شرایط پسا برجام به خوبی اجرایی شود. * مجلس قبلی که مخالف دولت بود باعث شد که روحانی عبارات کاسبان و دلالان تحریم را مطرح کند. * رویکرد دولت این است که ببینیم مذاکره در لسان حقوق بین‌الملل به چه معنا است که باید چیزی بدهیم و چیزی بگیریم. * رهبری بارها از درایت ظریف و تیم هسته‌ای حمایت جدی کرده‌اند. * مواضع علی مطهری را در رابطه با سران فتنه منطقی می‌دانم و تأیید می‌کنم. * بدترین عملکرد مربوط به مجلس نهم است. مخالفت مجلس نهم با برجام و رشوه تعدادی از نمایندگان از دست رحیمی از دلایل برای این گفته‌ام است.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها خراسان رضوی محمد صادق جوادی حصار اصلاح طلب علی مولوی اصولگرا محمد صادق جوادی حصار/ اصلاح طلب: *مجلس ششم پویاترین مجلس در حوزه های سیاسی٬ اقتصادی و فرهنگی بود. *اگر برخی افراد عامل نفوذ هستند باید به کسانی که آن ها را تایید کرده اند خرده گرفت. *مجلس خوب مجلسی است که نمایندگان آن به وظایف نظارتی و قانون گذاری خود آگاه باشند. *حضور دانایان و نخبگان هر سه جریان اصلاح طلب٬ اصولگرا و مستقل می تواند مجلس را در مسیر اهدافش به پیش ببرد. *مجلس به هر میزان که محصول مشارکت واقعی مردم و بهره برداری از مجموعه نخبگان کشور باشد مجلس خوبی است. علی مولوی/ کاندیدای اصولگرا: *مجلس ششم بدترین دوره مجلس شورای اسلامی بوده است. *وقت مجلس ششم بیشتر به جنجال های سیاسی و دعواهای بین احزاب و گروه ها سپری شد. *در دوره ششم مجلس اخبار٬،اطلاعات و مصاحبه با رادیوهای بیگانه به دشمنان منتقل می شد. *نامزدهایی که مراحل نظارت شورای نگهبان را طی می کنند صلاحیت ورود به عرصه انتخابات را دارند. *شاهد مسئله نفوذ در میان نامزدهای این دوره از مجلس شورای اسلامی هستیم. *افرادی که از طرف رادیوهای بیگانه برای رای دادن معرفی می شوند مصادیق نفوذ در انتخابات هستند. *کاهش وحدت در بین نیروهای وفادار به نظام و عبور از خط قرمزهای مد نظر رهبر معظم انقلاب توسط برخی نمایندگان از ایرادات مجلس نهم است. *کسانی که منافع کشور را مجلس نهم با رای خود متزلزل کردند حق ندارند در این دوره از مجلس صریح اعلام کنند که نماینده انقلابی هستیم. *کسانی که به توقف رشد فناوری هسته ای در مجلس رای دادند چگونه اکنون می گویند خادم ملت هستند؟ *کسانی که بصیرت شان در فضای سیاسی کشور مورد آزمون قرار گرفت و اردوگاه اصولگرا را دچار مشکل کردند دیگر نباید در این میدان قرار بگیرند.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها خراسان شمالی سیدمحمد افشین فر اصولگرا اسماعیل حسین پور اصلاح طلب سید محمد افشین فر/ فعال سیاسی اصولگرا: * مردم با حضور جدی و شناخت و به دور از قومیت خواهی و وابستگی‌های غیر ارزشی، وارد عرصه انتخابات شوند. * ترکیب مجلس آینده شورای اسلامی به انتخاب مردم بستگی دارد و اگر مردم تا کنون نفعی از انقلابی بودن افراد برده‌اند باید به انقلابیون رای دهند که بیشتر به اصول امام راحل(ره) پایبند هستند. * مردم باید هوشیارانه وضعیت نامزدهای انتخابات را مورد مطالعه قرارداده و وعده‌های آنان در صورت انتخاب و رفتن به مجلس از آنان مطالبه کنند. * برای انتخاب نماینده خبرگان رهبری مردم بایستی دقت و توجه بیشتری داشته باشند، چرا که وظیفه خبرگان رهبری نظارت بر رهبر و انتخاب درست رهبر است. * انتخابات خبرگان رهبری از این جهت دشوار است که انتخاب بین بزرگان و صاحب فضل و علم مطرح است. اسماعیل حسین پور/ فعال سیاسی اصلاح طلب: * طی فرایند برگزاری انتخابات نباید فضای تخریب و توهین در جامعه فراهم شود. * باید با رعایت قانون و رعایت اخلاق زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند. * باید با ایجاد فضای محبت و دوستی و رفاقتی به جای رقابتی به گونه‌ای عمل شود که دشمن نتواند از این فضا به نفع مطامع خود بهره برداری کند * نمایندگان وظیفه قانون گذاری را به عهده دارند اما پس از کسب کرسی نمایندگی باید به رفع مشکلات کشور و استان از جمله ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، مشکلات معیشتی مردم و... باید توجه کنند. * اصلاح طلبان با توجه به محدودیت کاندیداها وحدت خوبی باهم دارند و امیدواریم که این طیف سیاسی در استان برنده انتخابات امسال باشد * اگر اصلاح طلبان برنده انتخابات شوند روند کارها در مجلس شورای اسلامی شتاب خواهد گرفت و در عرصه‌های مختلف کار و اشتغال شاهد بالندگی خواهیم بود.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها خوزستان سید شریف حسینی مستقل شبیب جویجری اصولگرا علی ساری اصلاح طلب سید شریف حسینی/ کاندیدای مستقل: * توسعه سیاسی بی شک با سپردن امور سیاسی به شایستگان قابل تحقق است. * در مجلس اگر نمایندگانی وارد آن شوند که به درک عمیقی از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و رفاه دست یافته باشند، بی شک می توانند راه های توسعه سیاسی در کشور را هموار کنند * تورم، بیکاری، بی توجهی به تولید ملی، واردات بی رویه و بسیاری دیگر از این قبیل موارد وجود دارد که اقتصاد ما را با مشکل مواجه کرده است * ذخایر نفت و گاز در ایران تقریبا رتبه اول جهان را دارد و از نظر نیروی انسانی ایران ظرفیت بسیاری دارد به طوری که از نظر جوان بودن و استعداد نیروی انسانی با بسیاری از کشورهای دنیا قابل مقایسه نیستیم. * در کنار مشکلات از قبیل بیکاری، عقب ماندگی ها و نبود شایسته سالاری در استان خوزستان، بی شک این روزها، معضلات زیست محیطی به چالشی جدی برای مردم خوزستان تبدیل شده اند و مردم برای این موارد بسیار نگران هستند. *گرد و غبار همیشه مردم خوزستان را آزار داده و حتی در کمال تاسف، ماندگاری طولانی مدت آن در سال های مختلف باعث شده بسیاری از نخبگان به دنبال مهاجرت باشند و یا اینکه برخی ها از استان رفته اند. * عدم رغبت سرمایه گذاران در استان و مشکلاتی که برای تاسیسات صنعتی پیش آمده *بارش باران های اسیدی که در آغاز فصل زمستان به علت انباشت آلودگی به وجود می آید نیز معضلی جدی در استان به شمار می رود. * نباید از مشکل همیشگی و ناتمام انتقال آب کارون به سایر استانهای کشور به سادگی گذشت. شبیب جویری/ کاندیدای اصولگرا: * امروز توسعه سیاسی در کشور به خوبی دیده می شود ولی تا رسیدن به ایده آل ها در این بخش فاصله داریم. *یکی از راه های توسعه سیاسی همین انتخابات است که باعث می شود همه مردم به نوعی وارد عرصه شده و به دنبال انتخاب افرادی اصلح در چارچوب نگاه های محلی، منطقه ای و ملی هستند. * تقویت حضور مردم در مراکز تصمیم سازی محلی مثل شوراهای شهر و روستا و محلات به خوبی می توند باعث نشاط سیاسی شود. * در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران، عدم حمایت مناسب از تولید داخلی است به گونه ای که این روزها تولیدکنندگان ما به شدت با مشکل مواجه هستند و دولت برنامه عملی برای حمایت از تولید کنندگان ندارد. * اگر تولید کنندگان ما به خوبی حمایت شوند بی شک می توان به بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد رونق در بازارها و حل مشکل بیکاری امیدوار بود در غیر اینصورت چندان امیدی به حل مشکلات نیست. *می‌توان نقدینگی را از طریق ابزارهای جدید مالی به سمت تولید هدایت کرد. * واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی یا نیمه تعطیلی هستند به همین دلیل به دنبال این قضیه، بیکاری هم اتفاق می افتد و با توجه به این قضیه چند مزیت فوری فوتی داریم که باید از آن استفاده کرد. *بزرگترین چالش موجود در استان خوزستان وجود تبعیض و نبود شایسته سالاری در استان است. * با توجه به ظرفیت های بالای خدادادی، انسانی، طبیعی، صنعتی و ... در استان خوزستان، وجود یک مدیریت هماهنگ، همگرا، همدل، عدالت محور، کلان نگر و مدبر به راحتی می تواند تبعیض را از بین ببرد. * امروز مردم و نخبگان خوزستان از نبود شایسته سالاری و تبعیض به شدت گله مند هستند و این وضع باید رفع شود و نگاه تبعیض آمیز برای همیشه در خوزستان از بین برود. علی ساری/ کاندیدای اصلاح طلب: *در استان خوزستان یکی از اصلی ترین راه های توسعه سیاسی، مشارکت دادن اقوام در نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر است. *خوزستان از اقوام مختلفی تشکیل می شود به همین دلیل باید حقوق آنها و انتظارات آنها نادیده گرفته نشود و این خود سرمنشا توسعه سیاسی در استان خواهد بود. *تکیه نظام بر مردم بدان معناست که نظام اسلامی به مطالبات و افکار عمومی و اقدام عمومی و جمعی مردم احترام می گذارد. هم چنین زمینه های قانونی واگذاری امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مردم را تسهیل می کند. *در مجلس آینده باید مشارکت مردم در همه عرصه ها، سرمایه اصلی نظام و تضمین کننده تصمیمات باشد. * فساد اقتصادی، سبب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد مردم، بالا رفتن هزینه‌های انجام فعالیت‌ها، تخصیص غیربهینه منابع، نفی شایسته‌سالاری و بر هم زدن ساختار عدالت در ایجاد فرصت‌هاست. * مبارزه با فساد به خصوص در اقتصاد، بخش مهمی از حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح جامعه است. *مبارزه با فساد از مطالبات تاریخی مردم خوزستان بوده است و به واسطه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در مراکز بانکی و صنعتی مانند اختلاس سه هزار میلیاردی رخ داده، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. * مجلس دهم باید تلاش کند با به کارگیری روش‌های علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینه‌های بروز فساد بپردازد. *به مانند بسیاری از دیگر اهداف مهم، مبارزه با فساد به تعامل تنگاتنگ سایر دستگاهها نیازمند است و عزم جدی برای این کار باید وجود داشته باشد. *تحقق این نوع از مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه با فساد می‌تواند آغازگر حرکت به سوی برقراری عدالت و تبعیض‌زدایی واقعی باشد. * جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده استان و کشور بر توانمندی ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت، تقویت و فراهم کردن فرصت های ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. * مجلس آینده باید سه دغدغه اساسی جوانان یعنی اشتغال، مسکن و ازدواج را نیازهای اساسی آنان دانسته و تلاش خود را در حیطه منابع و امکانات کشور برای کاستن از دغدغه ها در این عرصه ها به کار بگیرد. *ما بر این مهم واقف هستیم که اشتغال و به کارگیری نیروی بومی در صدر مسائل جوانان خوزستان و اهواز است و دو مقوله مسکن و ازدواج به انحای مختلف متاثر از اشتغال است.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها سمنان محمد نوری سید رضا فاطمی امین احمد شریعتمدار تهرانی محمد عشقی احمد گل محمدی علی ملک سید رضا فاطمی امین/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: *اصلاح وضعیت زغال‌سنگ البرز شرقی * ایجاد شرکت‌های بازاریابی محصولات کشاورزی * ایجاد سازوکار نظارت مستقیم مردم بر مسئولان و افزایش شفافیت و پاسخگویی مسئولان به مردم * سرمایه‌گذاری در صنایع الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات * گیاهان دارویی، مواد غذایی و صنایع پیشرفته و به‌خصوص گردشگری محمد عشقی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: *نخستین مشکل ما در کشورعدم هدف‌گذاری برای برنامه‌ریزی است *اصولی ‌ترین کار این است که وقتی هدف گذاری صورت می‌گیرد باید با برنامه‌ریزی به سمت هدف حرکت کرد که در این بخش بسیار ضعف داریم. *یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی که در کشور مطرح است استقلال از درآمد حاصل از فروش نفت خام است و ما تصمیم داریم به‌عنوان یک پروژه پایلوت در سطح ملی اقتصاد شهرستان را با توجه به منابع موجود در این منطقه از درآمد نفتی مستقل کنیم *اگر به توانمندی‌های مردم و منطقه تکیه کنیم آن‌قدر موقعیت‌های شغلی به وجود خواهد آمد که نه‌تنها فقر و بیکاری را در منطقه ریشه‌کن خواهد کرد بلکه نیاز به نیروهای متخصص خارجی نیز خواهیم داشت * اجرایی بودن طرح‌ها و برنامه‌ها در هر زمینه‌ای به‌صورت کلی، به سه عامل بستگی دارد قابلیت اجرایی شدن طرح، عزم و اراده جدی برای انجام آن‌ و وجود منابع اعتباری تأمین‌کننده مالی * پشتوانه مطالعاتی و علمی در طرح‌ها مخصوصاً طرح‌های اقتصادی که با خانوار و اشتغال سروکار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است احمد گل محمدی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * بزرگ‌ترین موضوع، کمک به حل مسائل ملی در سطح کلان و منطقه‌ای کمک به حل مشکلات شهرستان‌ها است * می‌توان با ایجاد کارگروه تخصصی در هر منطقه با استفاده از کارشناسان زبده و نخبه به بررسی مسائل هر منطقه بپردازند و برای حل مشکلات مردم راه‌حل‌های اصولی و قابل‌قبول ارائه داد. * مهم‌ترین انگیزه من دادن درس یک انتخاب درست همراه با اطلاعات درست است. علی ملک/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، احداث خط قطار تندرو، کاهش زمان سفر به دوساعته به مشهد مقدس، جذب گردشگری و داخلی برای رفع بیکاری در منطقه * استان سمنان به دلیل قرارگیری بر چهارراه بزرگ شمال شرق ایران، دارای پتانسیل‌های ویژه‌ای نظیر راه، معدن، حمل‌ونقل ریلی، هوایی و جاده‌ای، صنعت، کشاورزی و ... است. *وجود جاذبه‌های فراوان گردشگری به‌ویژه در شهرستان‌های دامغان، شاهرود و میامی، می‌توان با سرمایه‌گذاری بر روی توریسم، به اقتصاد و اشتغال مردم کمک شایانی کرد. محمد نوری/ فعال سیاسی: * نماینده مجلس تنها از تبصره ۲۲ماده ۱۸۰قانون که تحت عنوان اعتبارات در اختیار نماینده است، می‌تواند در بخش‌های محدود به نفع شهر سرمایه‌گذار جذب کند * دومین تأثیر نماینده مجلس همان تأثیر شخصی بر دولتمردان است که می‌تواند با روابط حسنه توجهات را به شهرستان‌ها جلب کند و دیگر هیچ. * نمایندگان درباره مسائلی نظیر کار، اقتصاد و ... می‌بایست دست از سر حوزه انتخابیه خود برداشته و با ارائه طرح‌های تأثیرگذار مشکل سطح کشور را برطرف سازند * نشاط اجتماعی این دوره از انتخابات به نظر بنده مانند ادوار پیش نیست و تعدد نامزدها باعث سردرگمی مردم در انتخاب شده است. احمد شریعتمدار تهرانی/ فعال سیاسی: * با وجود ۲۲نامزد برای یک کرسی قطعاً آراء را می‌شکند و نماینده‌ای بدون پشتوانه مردمی و ضعیف خواهیم داشت به‌خصوص که در شهرستان‌ها قومیت‌گرایی نیز رواج فراوان دارد. * شور انتخاباتی خوشبختانه مانند همیشه در مردم ولایتمدار و متدین استان و همچنین شهرستان‌های شاهرود و میامی وجود دارد. * اعتدالیون و نامزدهای طرفدار دولت نیروهای خوبی را به کارزار فرستاده‌اند.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها فارس جعفرقادری حسین ذوالانوار فریدون عباسی جعفر قادری/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * استان فارس و شهر شیراز با مشکل بزرگ بیکاری مواجه است. * مردم در انتخاب نمایندگان خود دقت کنند * متاسفانه طی چند سال گذشته شاهد استفاده صحیح از توان بخش خصوصی استان فارس نبودیم * فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فارس شفاف نشده و همه شعار می‌دهند * نتوانستیم از پتانسیل های بالای استان فارس استفاده کنیم * قوانین زائد را باید از مسیر سرمایه گذاری و صنعت برداشت * مهمترین مشکل امروز صنایع در استان فارس مباحث بانکی و مالی است * زمانیکه که خطوط ریلی ما به کل کشور و به خصوص بنادر راه داشته باشد سرمایه گذاری با توجیه کامل همراه خواهد بود. * باید با تمام توان به فکر به سرانجام رساندن آزادراه شیراز به اصفهان باشیم حسین ذوالانوار/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * تنها راه رفع مشکلات بیکاری ایجاد درآمدهای پایدار با استفاده از سرمایه گذاری های درست است * اولویت اول سرمایه گذاری با بخش خصوصی فارس باشد * باید اولویت هرکاری با افراد داخل استان و سپس داخل کشور باشد. * باید مانع خروج سرمایه ها از استان فارس شویم * امروز جوانان فارس و شیراز به کار احتیاج دارند و تنها راهی که می توانیم اشتغال ایجاد کنیم فراهم کردن تسهیلات مناسب برای سرمایه گذاران است. * طی چند سال گذشته با موج خروج سرمایه از فارس مواجه بودیم * وضعیت هوایی استان فارس باید اصلاح شود فریدون عباسی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * بهبود معیشت مردم بر عهده دولت است و همه را نباید گردن مجلس انداخت مجلس زیرساخت قانونی را فراهم می کند. * قوانین زیاد در برخی مواقع حکم مانع را دارند * توجه به مباحث اقتصادی باید به عنوان یک اولویت مطرح باشد * در بحث سرمایه گذاری باید قوانین بازنگری شود. * جوانان و فارغ التحصیلان امروز جامعه به کار نیازمند هستند * باید اتاق فکری با حضور اندیشمندان و محققان در بخش های مختلف تشکیل داد تا با استفاده از راهکارهای آنها مشکلات بیکاری در استان را برطرف کرد.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها قزوین فاطمه محمد بیگی سر لیست اصولگرایان لطف الله سیاهکلی اصولگرای مستقل سید حمیده زرآبادی سر لیست اصلاح‌طلبان فاطمه محمد بیگی/ اصولگرا: * در شرایط کنونی باید گفت به متخصصانی در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سلامت و بهداشت و امور اجتماعی نیاز داریم. * در عرصه زن و خانواده هم اسناد بالادستی خوب است اما در اجرا با مشکلاتی مواجهیم. * باید افراد کارآمد وارد مجلس شوند زیرا هویت واقعی مجلس با افراد قوی و نخبه شکل می‌گیرد. * کمبود آب شرب و کشاورزی، کمبود زیرساخت های مخابراتی، عدم برقراری عدالت در حوزه سلامت، بیکاری و ازدواج از جمله مشکلات موجود در استان است. * انتخاب‌های مدیران، سیاسی و قومی و قبیله‌ای است و شاید مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی قزوین این باشد. * تأکید بر روش‌های نوین و کم هزینه در تبلیغات انتخاباتی لطف الله سیاهکلی/ مستقل: * مجلس به وکیلی نیاز دارد که در کنار دانش و تخصص دارای تجربه مدیریتی باشد و تنها اتکا به سواد نمی‌تواند مشکل مجلس را حل کند * ناکارآمدی قانون فعلی باتوجه به داشتن مدرک کارشناسی ارشد اما بدون هیچ گونه سابقه مدیریت اجرایی کاملاً به چشم می آید. * استانی که در رده ۳۸ بودجه‌ای قرار دارد نیازمند اصلاح ساختار مدیریت است و باید مدیران ما از سطح دانش بالایی برخوردار باشند تا کارها را به‌خوبی انجام دهند. * قانون انتخابات ایراد اساسی دارد و اگر قرار است مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود در یک هفته که نمی‌توان خود را به مردم معرفی کرد * با برنامه‌ریزی می‌توان ظرفیت صداوسیمای استان‌ها را در اختیار داوطلبان قرارداد تا بتوانند توانمندی خود را نشان دهند. سید حمیده زرآبادی /اصلاح‌طلب: * موانع توسعه سياسی در ايران بیش‌تر از راهكارهای توسعه سياسی است برای همين اول ما بايد موانع را برطرف کنیم * بزرگ‌ترین مشكل اقتصادی كشور به نظر می‌رسد در مديريت اقتصادی كلان است * مهاجرپذیری، ناهمخوانی بلوک‌های اقتصادي با بلوک‌های شهري و روستايي و ناجايگزيني شهرک‌های صنعتي نوظهور از جمله مشکلات قزوین است. * دست‌درازی صنعت به كشاورزي موجب شده است در برخي مناطق بهترين زمین‌های كشاورز دستبرد صنعت قرار گيرند * فرار نخبگان علمي به تهران برای قزوین بسیار ناگوار است. * مجلس قبل از هر چیز نيازمند جذب نخبگان با چندين تخصص است تا هنگام بررسي لوايح و قوانين با درك شرايط موجود مشكلات قوانين و لایحه‌ها را به حداقل ممكن كاهش دهد. * تسهیل در شرایط انتخاب شدن و انتخاب کردن نماینده مجلس برای پایدار کردن قانون

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها قم محمد عرب دبیر حزب مؤتلفه مجید اخوان دبیر جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار حجت الاسلام محمدحسن ذاکری عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی عباس شیرمحمدی دبیر جامعه اسلامی ورزشکاران محمد عرب/ دبیر حزب مؤتلفه استان قم: * کاردان بودن و اعتقاد به اصول اساسی نظام از مهم‌ترین خصوصیات نماینده مجلس است. * امیدواریم مردم قم در رأی دادن هوشیار باشند و از ورود نماینده افراطی به مجلس شورای اسلامی جلوگیری کنند. * نمایندگان انتخابی مجلس باید بدون اینکه سر و صدا و هیاهو ایجاد کنند به صورت عقلانی مصوباتی داشته باشند که دست دولت را برای انجام امور مطابق با نفع نظام، مردم و ممکلت باز بگذارد. مجید اخوان/ دبیر جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار: * اعتدال و عقلانیت در معادلات سیاسی و اقتصادی باید حاکم باشد و تندروی در مجلس مشکل ساز خواهد بود. * نظر روحانیت، مرجعیت و جامعه مدرسین در استان قم مورد تایید مردم است. * حساسیت حضور نماینده معتدل از استان قم در مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر استان های کشور بیشتر است. حجت الاسلام محمد حسن ذاکری/ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه و بازار: * تندروی موجب می‌شود مطالبات اصلی و مشروع مردم در سایه تاریک آن مغفول بماند. * ترکش‌های تندروی افراد مختلف را با آسیب مواجه می‌سازد و دامنه آن سراسر جامعه را در بر می‌گیرد. * افراط و تفریط مورد تأکید بزرگان دین ما نیست. * تشخیص صحیح مشکلات مردم، شناسایی آسیب‌های موجود در جامعه و تدوین قوانین راه گشا از جمله نشانه‌های یک مجلس عقلانی محسوب می‌شود. * قم مرکز علم، فضیلت و روحانیت است بنابرین نماینده‌ای که از این شهر انتخاب می‌شود باید ملاک‌های اصلی را داشته باشد تا از جایگاه رفیع قم پاسداری کند. عباس شیرمحمدی / دبیر جامعه اسلامی ورزشکاران: * مجلسی که فضای تندروی در آن حاکم باشد جامعه را به فضایی احساسی و شعاری تبدیل کرده و در جامعه تفکر و تعقل از بین می‌رود و اقدامات اساسی صورت نمی‌گیرد. * مجلس عقلانی مجلسی است که به دور از هیاهو باشد و در عین حال از اصول اصلی انقلاب به خوبی دفاع کند و با منطق و عقلانیت جلوی انحرافات را بگیرد نه اینکه با شعار و داد و بیداد اهداف خود را پیش ببرد. * قم مغز متفکر کشور و جهان اسلام است، اگر در قم تفکر تندروی، شعاری و احساسی غالب شود ضرر آن در کشور و در رأس آن در اسلام دیده خواهد شد.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها کردستان عباس حسین پناهی اصولگرا هیرش رضایی اصلاح طلب سید علی اصغر حسینی مستقل عباس حسین پناهی/ فعال سیاسی اصولگرا: * برگزاری انتخابات و مشارکت فعال مردم یکی از نمادهای توسعه سیاسی است. * تأکید بر میزان حضور و مشارکت مردم * رسیدن به توسعه سیاسی در یک جامعه نیازمند توسعه در سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. * تلاش برای عبور از وضعیت رکود اقتصادی * بهره برداری از ظرفیت و توان نیروی انسانی و نخبگان * برقراری ارتباط مناسب بین مردم و مسئولان و نخبگان * مهمترین چالش فعلی در استان کردستان فاصله بین مردم و مدیران استان است. * تقویت و توجه به مشاغل خانگی و همچنین ساماندهی وضعیت بانک ها و موسسات مالی هیرش رضایی/ فعال سیاسی اصلاح طلب: * شکل گیری و توسعه تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد و لزوم مشارکت مردم در آنها یکی از راهکارهای اصلی توسعه سیاسی است. * تأکید برحضور جوانان و نوجوانان در قالب سازمان های مردم نهاد * توجه به رفع رکود اقتصادی و همچنین توجه به معیشت مردم یکی از مسائل اصلی در کشور است. * تقویت ارتباط با کشورهای خارجی ضمن نگاه به داخل کشور و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود * تقویت دو بخش کشاورزی و گردشگری به صورت ویژه در استان کردستان * بیکاری جوانان تحصیل کرده مشکل اصلی استان کردستان است. * کردستان برای رسیدن به توسعه و خروج از شرایط فعلی نیازمند جهش اساسی است. * در سایه تعامل و همکاری مردم و مسئولان صورت گیرد و بدون شک نقش نمایندگان در این بخش بسیار مهمتر از سایر مسئولان دولتی و اجرایی است. * با انتخاب نمایندگانی با توان مدیریتی بالا می توان بخش زیادی از مشکلات پیش روی استان را به راحتی از میان برداشت. سید علی اصغر حسینی؛ مدرس دانشگاه: * پیام اصلی حضور مردم در انتخابات حمایت از نظام و انقلاب اسلامی است. * احزاب می تواند در توسعه سیاسی نقش داشته باشند. * این جناح بندی ها بیشتر برای رسیدن به قدرت است. * جناح بندی های سیاسی یک آفت برای جامعه است و مردم ما باید نگاه کلان به مسئله انتخابات داشته باشند.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها کرمان محمدرضا پور ابراهیمی ائتلاف اصولگرایان زهره سالاری اصلاح طلب محمد رضا پور ابراهیمی/ کاندیدای اصولگرا: * روش‌های غیرمتعارف بانکی و تشکیل مؤسسات غیرمجاز در حوزه مالی باعث این افزایش سود سپرده‌شده و این موضوع به فضای کسب‌ وکار ضربه می‌زند. * نرخ بالای سپرده‌ها مخل اقتصاد کشور است و باید سریعاً اصلاح شود. * مشکلاتی که اتباع افغانی در کرمان به وجود آوردند مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی است و مردم کرمان نگران‌اند. * قانون فعلی کار و تأمین اجتماعی یک چالش بزرگ برای واحدهای صنفی شده است * در شرایطی که اقتصاد در رکود است هیچ منطقی برای افزایش مالیات وجود ندارد. زهره سالاری/ کاندیدای کاندیدای اصلاح طلب: * به‌شدت با باندهای قاچاق انسان و کارفرمایانی که از کارگر غیرمجاز استفاده می‌کنند برخورد خواهیم کرد * اصحاب رسانه به‌جای اینکه در متن جامعه باشند در حاشیه جامعه قرار دارند تلاش خواهم کرد از ظرفیت‌های کمیته‌های تخصصی و ظرفیت‌های تخصصی این اصحاب استفاده کنم. * اتمام پروژه‌ها یکی از اولویت‌های کاری ماست ازآنجاکه می‌دانیم حجم زیادی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین نباید تا اتمام این پروژه‌ها، پروژه‌های دیگر شروع شود. * بعد از برجام یک، برجام دو هدف دولت به شمار می رود و یکی از اولویت‌های ما در مجلس کمک به دولت در اجرای برجام دو است. * به‌شدت حضور بخش خصوصی را لازم می دانم و این رویکرد دولت را تائید می‌کنیم * اگر صرفه اقتصادی وجود داشته باشد منطقی‌ترین کار این است که تولیدات داخلی رونق پیدا کند * علت اصلی مشکلات را می‌توان در نبود قانونمندی و برنامه‌ریزی در مملکت دانست.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها کهگیلویه و بویراحمد مهدی روشنفکر غلام محمد زارعی ستار هدایت خواه عدل هاشمی سید محمد موحد غلامرضا تاجگردون علی فولادی وندا مهدی روشنفکر/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * چوب لای چرخ دولت نمی گذارم * برای پایان دادن به عقب ماندگی مناطق مختلف استان از جمله مارگون و در جهت تغییر وضعیت دامداری، کشاورزی، معیشت مردم و ایجاد اشتغال قدم برداشته و تلاش خواهم کرد. * مشکل این مردم بحث جناج بندی‌های سیاسی و اصول گرایی یا اصلاح طلبی نیست. اصل مردم است و ما باید در جهت عزت و شرف مردم حرکت کنیم و به دنبال توسعه و تحول در منطقه باشیم. ستار هدایت خواه/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * وظیفه نماینده مجلس نظارت و قانون‌گذاری است که با این دو راهکار می‌توان مشکلات مردم را نیز برطرف کرد. * نماینده مردم باید در مجلس به کارها و وظایف خود عمل کند و به دنبال کارهای شخصی نباشد عدل هاشمی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * برای رفع مشکلات مردم برنامه دارم * من مشکلات جامعه و شهرستان های استان را خوب می شناسم و برای آنان برنامه دارم. * آمدم تا خود را به مردم عرضه کنم برای اینکه خدمت گذاری را به شکل دیگری به مردم عرضه دارم. سید محمد موحد/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: *نباید خدمات نظام را زیر سوال برد * با سیاه نمایی عملکرد گذشته نباید خدمات نظام و انقلاب را زیر سوال برد. * کارهایی که صورت گرفته خدمات نظامی است که مرید انقلاب و نوکر مردم در شکل دهی به این سمت و سوی نقش اول را ایفا می کرد غلامرضا تاج گردون/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * منافع مردم با سیاسی کاری و غوغا سالاری خدشه دار می شود * نگاه من در برخورد و مواجه شدن با مسائل عمومی جامعه نگاه سیاسی نیست و خوشحالم که همه جریانات هم اصولگرا و هم اصلاح طلب به نقطه مشترک برای یک کار مهم رسیدند. علی فولادی وندا/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * هیچ وقت گذشته را نفی نمی‌کنم * بر این باورم که هر کسی نقش خودش را بازی کرد؛ اما برای خودم نقش و نیتی قائل هستم و به این دلیل به صحنه انتخابات وارد شدم. * بنده از آنجایی که بیشتر از سیاسی بودن، انسانی اجرایی بوده و هستم، می‌توانم در قانون گذاری فرد مؤثری باشم.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها گلستان حجت الاسلام سید علی طاهری اصولگرا نورمحمد تربتی نژاد اصلاح طلب حجت الاسلام سید علی طاهری/ کاندیدای اصولگرا *تبلیغات انتخاباتی زیادی ندارم و حامیان و دوستان بنده و مختصر منبع مالی که خودم دارم هزینه تبلیغاتم می شود. *دولت باید سیاست های خود را برای کنترل تورم تغییر دهد و سیاستی اتخاذ کند که رونق تولید داخل را در پی داشته باشد. *از آغاز برداشته شدن تحریم ها و اجرای برجام تا کنون دولت گزارش شفافی از اقدامات صورت گرفته به مردم نداده است. نورمحمد تربتی نژاد/ کاندیدای اصلاح طلب *هزینه تبلیغات انتخاباتی را از درآمد خودم و وامی که از بانک دریافت کرده ام پرداخت می کنم. *اقدام جزیره ای و تلاش انفرادی نمایندگان به محرومیت ها دامن می زند. *اعتقاد به سیستم حزبی دارم ولی چون در ایران حزب بیش از حد وجود دارد من به ائتلاف اصلاح طلبان روی آوردم. *ما اصلاح طلبان اعتدال گرای حامی دولت هستیم٬ نه وکیل الدوله بلکه وکیل المله

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها گیلان ریحانه احمدی دهکاء مستقل رضا دوست جلالی اصولگرا ریحانه احمدی دهکاء/ کاندیدای مستقل * امروز بیش از هر زمان دیگری خلاء حضور زنان در عرصه های مختلف احساس می شود. * حضور زنان در صحنه های سیاسی منتج به توسعه اجتماعی و فرهنگی می شود. * استان گیلان به رغم پتانسیل های زیادی که در حوزه های کشاورزی٬ توریسم و صنعت دارد ولی همواره با عقب ماندگی در همه زمینه ها روبه رو بوده است. * تصور اینکه به واسطه تصویب برجام می توان دست از اقتصاد مقاومتی کشید٬ فکری باطل است. * به دلیل نبود همدلی لازم در بین نمایندگان از ظرفیت ۱۳ کرسی گیلان در مجلس شورای اسلامی استفاده نشده است. رضا دوست جلالی/کاندیدای اصولگرا * متاسفانه برخی از نامزدها با استفاده از بی اطلاعی مردم٬ وعده های دروغ می دهند. * به دلیل ناتوانی و نا آشنا بودن نمایندگان به برنامه پنج ساله٬ همواره در استان با کمبود در خصوص جذب بودجه مواجه بوده ایم. * بسیاری از بودجه های ملی که می شد در گیلان پیاده شود به استان های دیگر داده شد. * نبود نگاه فرامنطقه ای و ملی باعث شده تا طرح ها در گیلان نیمه تمام باقی بماند.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها لرستان بهرام رسولیان مهرداد ویس کرمی اصولگرا محمد رضا جهان نژاد مهرداد ویس کرمی/ کاندیدای اصولگرا: * بداخلاقی انتخاباتی دایره گسترده ای دارد و علاوه بر تخریب رقبا شامل سوء استفاده از اموال عمومی٬دیوار نویسی٬ سد معبر و ... می شود که خلاف شرع و قانون است. * هر وعده ای خارج از دایره وظایف نمایندگان عملیاتی نبوده و دیر یا زود باعث بدنامی فرد شعار دهنده می شود. * باید به مبلغ و محل تامین هزینه های تبلیغات هنگفت نامزدهای انتخاباتی حساس باشیم. * مشارکت حداکثری مردم به منزله پشتیبانی از نظام است. * تخریب شورای نگهبان٬ تخریب یکی از ستون های نظام است. بهرام رسولیان/ فعال سیاسی/ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: * تخریب سایر نامزدهای انتخاباتی و رقبا بدترین نوع بداخلاقی انتخاباتی است. * برنامه هایی که ربطی به نماینده مجلس ندارد توسط برخی کاندیداها بیان می شود. * هرچه درصد مشارکت در انتخابات بیشتر شود برای دشمنان نظام مایوس کننده است. محمدرضا جهان نژاد/ فعال سیاسی: * اولین آسیب بداخلاقی های انتخاباتی به مردم می رسد. * انتخاب اصلح در سایه بداخلاقی های انتخاباتی خدشه دار می شود. * وقتی نماینده ای به وعده خود عمل نکند مردم نه تنها به نماینده بلکه به نظام و حاکمیت بدبین و بی اعتماد می شوند.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها مازندران مریم جمشیدی علی عابدی ابراهیم اسدی مهرداد ابراهیمی مریم جمشیدی/ مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران: * تأکید بر رفع نابرابری‌های اجتماعی و انتقاد از قائل نشدن فرصت‌های برابر که مانع از حصول توسعه پایدار است. * مشارکت سیاسی رابطه تنگاتنگی با آگاهی سیاسی دارد که حاصل رسیدن جامعه به بلوغ در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی است. * آموزش به‌عنوان اصل بنیادین در نهادینه کردن حقوق شهروندی و آشنایی بانوان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه به حقوق خود * ارتباط جامعه و خانواده در فضاسازی اصولی به عنوان مقدمه حضور زن در کنار مرد در همه ارکان تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار جامعه * بالا بردن رشد توسعه اقتصادی کشور * برقراری ارتباط بین صنعت دانشگاه برای ایجاد فرصت‌های شغلی * توجه به اشتغال خانگی به‌عنوان کارآفرینی امن و پایدار با ایجاد مشوق‌های مختلف، آموزش‌های لازم و حمایت‌های فروش و توزیع * راهکارهای رسیدن به توسعه همدلی، انسجام، تعامل و نگاه فرابخشی، ترجیح منافع جمع بر فرد و حمایت از مدیران دلسوز و کارآمد، جلوگیری از تشدید مسائل خرد و کم‌اهمیت و حاشیه‌ساز است. علی عابدی/ استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی: * سازمان‌دهی افکار و آراء در آستانه انتخابات با فراهم ساختن ارتباط میان مردم و مسئولان * تحقق توسعه سیاسی و فراهم ساختن زمینه مشارکت گروه‌های مختلف در سرنوشت کشور * لزوم حمایت از بخش تولید * برقراری تعامل بین صنعت و دانش * رشد و توسعه صنعت امکان رشد و توسعه سایر بخش‌ها ازجمله کشاورزی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و… فراهم می‌سازد. * برداشتن نرخ بالای سود بانکی برای حمایت از تولید داخلی و استفاده از روش مهندسی معکوس در جامعه * توجه به توسعه صنعت زیرا رشد و توسعه اقتصادی مستلزم رشد و توسعه صنعت است. * تولید نیازمند حمایت از بنگاه‌های خصوصی و کارآفرین است و نباید از توجه به این بخش غافل ماند. ابراهیم اسدی/ استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی: * توجه به صنایع تبدیلی کشاورزی * برای توسعه مطلوب استان باید سند آمایش سرزمینی در استان اجرایی شود. * عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف اجرایی ازجمله موانع فراروی توسعه در منطقه است. مهرداد ابراهیمی/ مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری: * باید دانشگاهیان به‌طورجدی وارد عرصه سیاسی شوند. * فعال نبودن احزاب و گروه‌های سیاسی ازجمله عوامل توسعه‌نیافتگی سیاسی استان است. * تأکید بر حضور پرقدرت رسانه ها در امر انتخابات و نیز استفاده از خبرنگاران خبره در رسانه ها

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها هرمزگان مهران شاهی احمد مرادی حسین هاشمی تختی ابوالقاسم جراره مهدی ملاحی مهران شاهی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * برای توسعه سیاسی کشور و استان باید رفع موانع را در همه حوزه ها در نظر گرفت. * خاصیت یک نظام مردم سالار تکثر آرا و آزادی بیان و قدرت انتخاب مردم است * گردش نخبگان در استان صورت نمی گیرد مگر آنکه امکان حضور مساوی برای همه به‌وجود آوریم * هرمزگان دچار فقر، فساد و تبعیض مضاعف در همه زمینه ها است که یکی از آنها در حوزه سیاسی است * مشکل اساسی که باعث بیکاری در جامعه شده عدم مدیریت صحیح و رانت خواری ها، فساد اداری، کاغذبازی های اداری و نبود مدیریت واحد و منسجم است * تغییرات در سطوح دولتی و مدیریتی موجب تغییرات برنامه ای و سیاست سازمان ها و دستگاه ها می شود. * عدم توجه به صنایع پایین دستی، خام فروشی و عدم توجه به ظرفیت های اقتصادی درون کشور از جمله مشکلات اقتصادی در کشور است. * نبود انسجام نیروها و ظرفیت های درون استان، وجود تنگ نظری های جناحی، عدم مطالبه گری مسئولان از جمله نمایندگان مجلس مهمترین چالش های استان هرمزگان هستند. احمد مرادی/کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * آنچه امروز کشور بیشتر از گذشته به آن نیاز دارد تقویت و گسترش احزاب و جریانات سیاسی در کشور است * توجه به سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی مردم لازم و ملزوم یکدیگر است * فعالیت احزاب زمینه ساز رشد مسائل سیاسی جامعه خواهد بود * با تقویت و رشد احزاب در کشور می توان الگوهای استانی هم تهیه و بلوغ فکری تمامی آحاد جامعه را شاهد بود * برای حل مشکلات اقتصادی باید به دنبال ایجاد دروازه ای به تجارت جهانی داشته باشیم * عدم توجه و حمایت از بخش خصوصی مهمترین مشکل عرصه اقتصادی در کشور است * بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی مهمترین راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور است * توجه بیشتری به ظرفیت های خدادادی و نیروی کار در کشور شود * نبود همگرایی میان نیروهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و بی توجهی به ظرفیت های نیروهای توانمند و متخصص موجب شده چالش های زیادی در استان بوجود بیاید. * باید از تمامی ظرفیت های ممکن استفاده کرد و در قالب یک برنامه مدون و کارا همه نیروها چه در جبهه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی برای استیفای حقوق مردم بهره گرفت حسین هاشمی تختی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * تحکیم فضای همدلی و همگرایی مورد تاکید مقام معظم رهبری است * لازمه توسعه سیاسی توجه به احزاب و فعالیت آنها است * همه ظرفیت‌ها باید به نوعی همدل و همراه برای استحکام نظام جمهوری اسلامی استفاده شود * برای حل مشکل اقتصادی کشور باید وابستگی به اقتصاد خارجی کاهش یابد * افزایش تولیدات داخلی با کیفیت های بین المللی و منطقه ای می تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند * بهره گیری از ظرفیت های استانی با توجه به شرایط و پتانسیل های هر استان می تواند از بروز مشکلاتی همچون تعطیلی صنایع و کارخانه های تولیدی جلوگیری کند * توسعه صادرات در بنادر و دریانوردی، حمایت از کشاورزی و دامپروری و رونق صادرات محصولات دامی و کشاورزی و همچنین سرمایه گذاری در حوزه بسته بندی نیازمند توجه است. * قاچاق کالا، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق موادمخدر، مهاجرت افراد جویای کار به استان، عدم بهره گیری از امتیازات مناطق آزاد به نفع استان را از مشکلات اقتصادی در استان است. * توجه ویژه دولت به بخش بیکاری و اقتصاد هرمزگان به عنوان دو موضوع ملزم یکدیگر * استفاده از صنایع و معاون، بنادر و توسعه اقتصاد دریامحور سبب می‌شود تا استان به خوبی اداره و از وضعیت تک محصولی و اتکاء به فروش نفت خارج شود. ابوالقاسم جراره/کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * اقتصاد مقاومتی باید در اولویت های اصلی و ضروری مسئولان کشوری قرار بگیرد * نیروی متخصص و دانش بومی لازمه رونق تولید و اقتصاد کشور است * اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گراست. اشتغال خانگی و اشتغال نیروی کار بومی در کشور و استان خروجی توجه به اقتصاد مقاومتی خواهد بود * بیکاری مهمترین چالش استان هرمزگان است، نگاه مدیران باید به سمت جذب و بکار گیری نیروهای ساکن و توانمند در استان باشد. * حمایت و تقویت بخش خصوصی را راهکاری برای برون رفت از مشکل بیکاری در استان مطرح کرد مهدی ملاحی/کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * مشکلات اقتصادی کشور در رکود تورمی است * با فعال کردن بخش صنعتی و تولیدی و کشاورزی می توانیم از این بحران خارج شویم. این اتفاق در میان مدت و بلند مدت حل خواهد شد. * چالشی که فراروی استان است مسئله اقتصادی است که البته این مسئله پیچیده و وسیع است، اعم از بحث تورم، رکود، بیکاری و اشتغال زنان است. * زنان اموزش دیده در استان وجود دارند اما اشتغالی برای آنها وجود ندارد. با فعال کردن بخش اقتصادی، صنعتی، کشاورزی می توانیم معضل اقتصادی استان و بیکاری را حل کنیم.

نام استان اسامی فعالان سیاسی اسامی کاندیداها گرایش سیاسی فعالان کاندیداها همدان حمیدرضا حاجی بابایی سید مرتضی حسنی حلم اصلاح طلب علیرضا شمس علی‌اکبر فامیل کریمی احمدرضا فلاحی کاظم حجازی حمیدرضا حاجی بابایی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * برای آموزش‌وپرورش باید پول خرج کرد و اگر آموزش‌وپرورش و بهداشت به بخش خصوصی برود بزرگ‌ترین ضربه به قشر ضعیف جامعه بوده و قشر ضعیف آسیب می‌بیند و جامعه طبقاتی می‌شود. * در رابطه با بهداشت و درمان طرحی که انجام شد علیرغم اینکه خدمت‌رسانی موقت داشت اما قابل‌قبول نبود. * نماینده می‌تواند در مسائل مختلف مانند اقتصاد نظارت داشته باشد و اصول را تعیین و دولت را موظف کند. *در طول دوره وزارت خودم در آموزش‌وپرورش یک معلم شرکتی و کار معین نداشتم *حل مشکلات جوانان دغدغه بنده است و باید به جوانان اعتماد کرد و این امر مستلزم داشتن مدیریت قوی است و شایسته‌سالاری باید جایگزین رابطه سالاری شود. *دولت به احمدی‌نژاد یا روحانی تعلق ندارد و متعلق به رهبری است. سید مرتضی حسنی حلم/ کاندیدای اصلاح طلب: * اصل و اساس یک کشور فرهنگ آن جامعه است و دیگر ابعاد جامعه از فرهنگ مترتب می‌شود. * اگر امروز در مسائل پزشکی، آموزشی و یا گردشگری مشکل‌داریم به این دلیل است که هنوز نتوانسته‌ایم مسائل فرهنگی را حل کنیم. * اصل و اساس یک کشور فرهنگ آن جامعه است * مقام معظم رهبری برای قبول برجام شروطی را به ریاست جمهوری ابلاغ کردند و برجام انجام شد و الان باید به فکر پسا برجام باشیم. * اگر خانواده در جامعه تکریم یابد و با هنجار اسلامی تطبیق داشته باشد و اهداف آموزش به خانواده سرایت کند و نهادهای مستقیم و غیرمستقیم به تربیت خانواده ورود پیدا کند، جامعه سالم خواهد بود. * در مسائل اقتصادی دچار چالش هستیم و در رکود اقتصادی قرار داریم تا زمانی که رکود در جامعه باشد اشتغال و تولید و رقابت نیست و چرخه اقتصادی حرکت نمی‌کند. * باید به سمت تولید و اشتغال برویم و سرمایه‌گذار باید در بحث اشتغال وارد شود. * باید آموزش‌وپرورش را از حالت حافظه پروری خارج کنیم و به حالت تطبیقی درآوریم * در مسائل بهداشتی نیز دولت موفق شده اما بازهم نیاز به کار دارد و در مورد آموزش‌وپرورش نیز باید گفت که ازنظر ساختاری و محتوایی باید بدان توجه شود و تولید را در مسائل آموزش‌وپرورش پیش ببریم. * مسائل امروز جامعه برگرفته از فرهنگ است و بیرون آوردن آموزش‌وپرورش از وضع موجود، ساماندهی، تبلیغ دینی، آموزش عالی، توسعه و توجه به دانشگاه‌های کاربردی است که باید انجام شود. علیرضا شمس/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * در حال حاضر در رکود اقتصادی هستیم و حمایت نشدن تولیدکنندگان و افزایش سود بانکی از مشکلات است. * ادغام سازمان بازرگانی و صنعت و معدن اشتباه بود این‌ها باید از هم جدا بشود و سه وزارت خانه جدا تشکیل شود. * باید به وصول مالیات روی‌آوریم چراکه مالیات دادن یک تکلیف شرعی است و چرخ اقتصاد بدون مالیات نمی‌چرخد اما در مورد نحوه وصول بنده حرف دارم و باید مالیات به تعادل برسد. *خودم برجام را قبول ندارم ولی از آن حیث که مقام معظم رهبری آن را قبول کردند برجام را قبول کردم و برجام می‌تواند هم فایده و هم ضرر داشته باشد. *بحث شورای رهبری را مغایر با قانون اساسی می‌دانم و توجیه مدیریتی و اجرایی ندارد. علی اکبر فامیل کریمی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: *یکی از وظایف در حوزه قانون‌گذاری پرداختن به عهدنامه‌هاست و مذاکرات با آمریکا باید به‌صورت برد، برد صورت بگیرد. * برای رسیدن به انرژی هسته‌ای باید با دنیا ارتباط برقرار کنیم و به آمریکا باید به چشم رقیب نگاه کرد * مشکل جامعه ما سلایق متفاوت و جریان‌های موازی است درصورتی‌که سندهای بالادستی بر اساس آنچه مصوب شده باید در دستور کار قرار بگیرد و سند آمایش استان باید مدنظر باشد. احمدرضا فلاحی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * برنامه برجام چندین قطع‌نامه به ضرر کشور صادرشده را تعلیق کرد قطع‌نامه‌های شورای امنیت را نیز به تعلیق درآورد اما بازهم آمریکا دشمن ماست. * امروزه فتنه دفع شده اما رفع نشده است *در حوزه‌های روستایی، مسائل فرهنگی، ادارات و نهادها یک نفر به‌عنوان ناظر باید حضورداشته باشد تا آسیب‌های آن حوزه را رصد کند * آمایش واحدها و مراکز در دستور کار ما قرار دارد و وضعیت آیین‌نامه و تبدیل وضعیت باید در مراکز آموزش عالی مورد نظارت قرار گیرد. * وقت بازگشت بازنشستگان به چرخه کار نیست و افزایش سن بازنشستگی یک مصوبه ناکارآمد است. کاظم حجازی/ کاندیدای انتخابات مجلس دهم: * دو هدف در برنامه برجام نهفته بود، اولین هدف، تسهیل روند اقتصادی کشور و مردم بود و دومین هدف نیز هدف نظام سلطه بود که بتوانند با برجام اهداف انقلاب اسلامی و وجه الگو بودن این نظام را مورد هجوم قرار دهند. * موضوع فتنه یک مبحث فردی نیست که در قالب یک شخص نمود پیدا کند و با اتمام دوره او به پایان برسد و نگاه بنده به فتنه ریشه‌ای و عمیق است و به دوران انقلاب اسلامی برمی‌گردد. * باید اسباب تحقق سند چشم‌انداز توسعه را فراهم کنیم و در راستای تدوین برنامه ششم گام برداریم. * نماینده صرفاً متوقف به دیدگاه‌های نظری نیست و اگر نماینده در میدان عمل تجربه کافی را نداشته باشد به ادبیاتی ناکارآمد رو می‌آورد و برنامه‌های ارائه داده او با عملکردش انطباق نخواهد داشت.