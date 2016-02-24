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۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۱

در ادامه سیاستهای سرکوبگرانه؛

رژیم آل خلیفه امام جمعه منطقه «الدراز» بحرین را احضار کرد

رژیم آل خلیفه امام جمعه منطقه «الدراز» بحرین را احضار کرد

مقامات رژیم آل خلیفه علامه «محمد صنقور» امام جمعه منطقه «الدراز» بحرین را به دلیل انتقادات وی از این رژیم احضار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مقامات رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه مخالفان این رژیم ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این سیاست ها رژیم آل خلیفه علامه «محمد صنقور» امام جمعه منطقه «الدراز» را احضار کردند.

علت احضار امام جمعه الدراز انتقادات وی از رژیم آل خلیفه عنوان شده است.

این در حالی است که چندی پیش نیز با رأی دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه «شیخ محمد خجسته» روحانی برجسته مخالف این رژیم به «بیروت» لبنان تبعید شد.

گفتنی است، منطقه «الدراز» زادگاه «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین بوده که  از زمان بازداشت وی همواره شاهد تظاهرات ضد دولتی بوده است.

کد مطلب 3564552

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