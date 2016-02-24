درخواست چند کشور برای راه اندازی دانشگاه مشترک با ایران

محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تفاهم نامه هایی که با کشورهای مختلف منعقد کرده ایم موضوع راه اندازی دانشگاه مشترک مطرح شده اما درحال بررسی، تدوین برنامه ها و راهکارها هستیم.

وی اضافه کرد: جزئیات راه اندازی دانشگاه های مشترک خارجی با دانشگاه های داخلی پس از انجام بخشی از کار اعلام خواهد شد.

وزیر علوم تصریح کرد: درحال حاضر ایران با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه دوره های تحصیلی مشترک به خصوص در مقطع دکتری دارد.

فرهادی بیان داشت: راه اندازی دانشگاه های مشترک خارجی در برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما برای اجرای کامل این برنامه باید زیرساخت و امکانات لازم فراهم شود.

وزیر علوم گفت: دانشگاه های مشترک نیازمند فضای فیزیکی لازم، اعتبارت خاص و برنامه های تحصیلی مشخص است.