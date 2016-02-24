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۵ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۰۵

فرهادی به مهر خبر داد:

درخواست چند کشور برای راه اندازی دانشگاه مشترک با ایران

درخواست چند کشور برای راه اندازی دانشگاه مشترک با ایران

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تاکنون چند کشور برای راه اندازی دانشگاه مشترک با دانشگاه های ایران درخواست داده اند که جزئیات این درخواست در آینده اعلام خواهد شد.

محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تفاهم نامه هایی که با کشورهای مختلف منعقد کرده ایم موضوع راه اندازی دانشگاه مشترک مطرح شده اما درحال بررسی، تدوین برنامه ها و راهکارها هستیم.

وی اضافه کرد: جزئیات راه اندازی دانشگاه های مشترک خارجی با دانشگاه های داخلی پس از انجام بخشی از کار اعلام خواهد شد.

وزیر علوم تصریح کرد: درحال حاضر ایران با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه دوره های تحصیلی مشترک به خصوص در مقطع دکتری دارد.

فرهادی بیان داشت: راه اندازی دانشگاه های مشترک خارجی در برنامه ششم توسعه مطرح شده است اما برای اجرای کامل این برنامه باید زیرساخت و امکانات لازم فراهم شود.

وزیر علوم گفت: دانشگاه های مشترک نیازمند فضای فیزیکی لازم، اعتبارت خاص و برنامه های تحصیلی مشخص است.

کد مطلب 3564571

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