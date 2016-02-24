بیش از ۷۰ درصد پناهجویان بدون گذرنامه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت کشور آلمان در گفتگو با روزنامه برلینرسایتونگ اظهار داشت: در ماه ژانویه حدود ۷۷ درصد از پناهجویانی که وارد خاک آلمان شدند بدون گذرنامه بوده اند.

وی در ادامه گفت: قرار است برنامه ای در نظر گرفته شود تا تمام پناهجویانی که بدون گذرنامه هستند به کشورهای متبوع بازگردانده شوند.

این اقدام در حالی انجام می شود که نه تنها آلمان بلکه اروپا با معضل پناهجویان دست و پنجه نرم می کند.

مقامات اروپایی از دو کشور یونان و ترکیه به عنوان مبادی وروی پناهجویان به کشورهای اروپایی خواسته اند تا تدابیر امنیتی و کنترل مرزهای خود را بیش از پیش جدی تلقی کنند.