شیوه های تبلیغاتی در گلستان/ نان پختن یک کاندیدا و ویزیت رایگان

خبرگزاری مهر- گروه استان­ها: هرچند که تبلیغات غیر رسمی نامزدهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای از ماه ها قبل با برگزاری جلسه و دیدارهایی آغاز شده بود اما تبلیغات رسمی این دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن ماه شروع شده است.

متداول ترین شیوه تبلیغاتی در استان گلستان، همان فعالیت های ستادی و خیابانی است. کاندیداها سعی می کنند بهترین نقاط هر شهر را انتخابات کنند و با نصب بنرهای بلند و توزیع کارت ویزیت، تراکت، زندگی نامه، پخش موسیقی و سخنرانی ها کاندیدا توجه مخاطبان را جلب کنند.

عده ای نیز غروب ها به همراه هواداران خود به ستادهای دیگر سرکشی می کنند تا ضمن بازدیدهای تبلیغاتی تعداد هواداران خود را ارزیابی کنند. جوانترها ماشین های خود را رنگ آمیزی می کنند و با نصب پوستر کاندیدای مورد نظر خود در خیابان ها رفت و آمد می کنند.

تشکیل کانال های گوناگون و صفحه های مختلف مجازی و انعکاس خبرها و فعالیت های نامزدهای انتخاباتی در این صفحه ها هرچند به عنوان حرکتی جدید مطرح شد اما به مذاق خیلی ها خوش نیامد.

حجم انبوه کانال های تبلیغاتی در کنار پیامهای زیاد در این کانال ها از یک طرف و سرعت پایین اینترنت از طرف دیگر باعث شد که بسیاری از مردم از این روش خیلی استقبال نکنند اما به عقیده بسیاری یکی از خوبی های این روش آگاهی از اتفاق های افتاده در بین بسیاری از نامزدهای انتخاباتی است.

پخت نان یکی از نامزدها در گنبدکاووس و ویزیت رایگان یکی از نامزدها

یکی از جدیدترین نوع تبلیغات در گنبدکاووس اتفاق افتاد. وقتی که یکی از نامزدهای انتخاباتی با حضور در یک نانوایی و بالا زدن آستینهایش شروع به پخت نان کرد.

ویزیت رایگان؛ یکی دیگر از انواع تبلیغاتی بود که طرفدار داشت. یکی از نامزدهای انتخاباتی با ویزیت رایگانی که برای مردم در نظر گرفته بود توانست خودش را مطرح کند.

دود اسپند و ایستگاه های صلواتی و شام انتخاباتی

یکی دیگر از روش های تبلیغات برپایی ایستگاه های صلواتی در ستادهای انتخاباتی بود. دود کردن اسپند و توزیع چای و شکلات از جمله کارهایی بود که در ستادهای انتخاباتی دیده می شد.

بسیاری از نامزدهای انتخاباتی در استان گلستان «شام انتخاباتی» را برای تبلیغ بیشتر خود انتخاب کردند. بازار شام این شب ها داغتر از تبلیغات های دیگر است و کاندیداها با این ترفند عده زیادی را به برای مراسم خود جلب کنند.

در شبکه های مجازی هم طرح های گرافیکی و کلیپ های سخنرانی جای خوبی برای خود باز کرده اند. در کنار همه این روش ها، استکیرها نیز به کمک کاندیداها آمده اند تا تلگرام خود را تبدیل به روش اصلی تبلیغات مجازی اکثر کاندیداها کند. کانال هایی با عنوان هواداران، رسمی، مهندسان حامی یا عناوین اقشار مختلف حامی کاندیداها در تگرام شکل گرفته و با تولید محتوا سعی می کنند در فضای مجازی هم از یکدیگر پیشی بگیرند.

نصب LCD جلوی در ستادهای انتخاباتی

یکی دیگر از کارهایی که در این دوره در شهرهای استان گلستان رونق زیادی به خود گرفته است نصب نصب LCD جلوی در ستادهای انتخاباتی است. پخش سخنرانی و فیلم های نامزدهای انتخاباتی از این طریق توانست برای دقایقی مخاطبین را جلب کند.

در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری سه نفر در استان گلستان برای کسب دو کرسی نماینگی رقابت دارند. همچنین در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان گلستان که دارای هفت کرسی نمایندگی در مجلس است، ۱۳۰ نامزد رقابت دارند.

طبق اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، تبلیغات نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ستادهای انتخاباتی و هواداران آنها از ساعت بامداد پنجشنبه (۲۹ بهمن) آغاز شده و به مدت هفت روز تا ساعت هشت صبح پنجشنبه ۶ اسفند ماه مجاز به تبلیغات می باشند.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور روز هفتم اسفند سال جاری در ۶ حوزه انتخابیه استان گلستان نیز برگزار می شود.