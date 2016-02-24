پرستو کاردگر دبیر نخستین جشنواره دانشجویی انیمیشن سوره با نام «بانگ بیداری بهار» درباره این جشنواره به خبرنگار مهر توضیح داد: این جشنواره امسال برای اولین بار از هشتم تا دوازده اسفند میزبان بزرگان و علاقه‌مندان انیمیشن است و پایان نامه های برگزیده دانشجویان در آن ارایه می شود.

وی ادامه داد: حدود چند سال است که دانشگاه سوره رشته انیمیشن دارد و این حوزه در دانشگاه نوپاست و حالا امسال اولین جشنواره انیمیشن برگزار می شود که در آن پایان نامه های دانشجویان داوری شده و برگزیده های آنها در جشنواره مورد تقدیر قرار می گیرد.

دبیر جشنواره «بانگ بیداری بهار» اظهار کرد: این جشنواره به همت کانون انیمیشن سوره و گروه کارشناسی ارشد انیمیشن دانشکده هنر دانشگاه سوره برگزار می‌شود و قرار است برگزاری آن استمرار داشته باشد. البته اینکه هر سال برگزار شود یا هر دو سال یک بار هنوز محل بحث است چراکه جشنواره پویانمایی تهران به صورت دوسالانه برگزار می شود و برگزاری هر ساله جشنواره انیمیشن سوره ممکن است موجب تداخل با آن جشنواره شود.

کاردگر با اشاره به داوری ها در این جشنواره دانشجویی عنوان کرد: این جشنواره ۳ داور دارد که شامل یک نفر از استادان خود دانشگاه، یک نفر از بیرون و یک دانشجوی برتر دانشگاه می‌شود. این رویداد با نمایش ۵۰ اثر از استادان و دانشجویان گروه آموزشی انیمیشن، در کنار برپایی نمایشگاه کتاب تخصصی، شاهد رقابت ده ها فیلم‌ دانشجویی انیمیشن خواهد بود. همچنین از ابتدای جشنواره چندین نشست و کارگاه آموزشی گوناگون در موضوعات انیمیشن با حضور استادان مطرح برگزار می شود.

وی در پایان گفت: روز چهارشنبه ۱۲ اسفند همزمان با اختتامیه جشنواره بزرگداشت دو استاد پیشکسوت این رشته، یوسف صدیق و احمد عربانی نیز برگزار خواهد شد.