شلیک موشک بالستیک «قاهر ـ ۱» به مواضع سعودیها در نزدیکی «الجوف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، ارتش و نیروهای مردمی یمن همچنان به حملات تلافی جویانه خود به مواضع سعودی ها در شهرهای مرزی میان دو کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط وزارت دفاع یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان این کشور یک موشک بالستیک از نوع «قاهر ـ ۱» به سمت تجمع سعودی ها در مرزهای دو کشور و در نزدیکی استان «الجوف» شلیک کرده اند.

این در حالی است که نظامیان ارتش یمن چندی پیش نیز با شلیک دو موشک بالستیک مواضع و مراکز امنیتی رژیم سعودی در شهر مرزی «عسیر» را هدف قرار داده بودند.

از سوی دیگر، همزمان با عملیات ارتش و نیروهای مردمی یمن علیه سعودیها، جنگنده های این رژیم به جنایت های خود علیه غیرنظامیان یمنی ادامه می دهند.

در ادامه این جنایت ها، مناطقی در استان های «البیضا» و «صعده» هدف سنگین ترین حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفتند.