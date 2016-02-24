دعوت شورای هماهنگی تبلیغات قزوین از مردم برای خلق حماسه ۷ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین، با صدور اطلاعیه ای از ملت بصیر و لحظه شناس، همیشه در صحنه و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت کرد، تا در روز جمعه ۷ اسفند ۱۳۹۴، با حضور آگاهانه، دشمن شکن و حماسی خویش در پای صندوقهای رأی، حماسه ۲۲ بهمن را تکمیل کنند.
در این اطلاعیه آمده است: کشور ما در حال حاضر در فضای بینالمللی و در شرایط خاص پسا تحریم قرار دارد، انتخاب نمایندگان اصلح برای راه یابی به مجلس خبرگان رهبری به عنوان نهادی حاکمیتی و بالادستی و نمایندگانی خادم و دلسوز و امین برای مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهادی قانونگذار؛ از سوی مردم آگاه ایران اسلامی میتواند پاسخ محکمی بر یاوهگوییهای دشمنان بوده و کشور را در مسیر درست تقنین قوانین هدایت و ریل گذاری در مسیر رشد و پیشرفت و تعالی قرار دهد.
این اطلاعیه می افزاید: دشمنان قسم خوردۀ انقلاب و نظام اسلامی و دشمنان استقلال و آزادی، تصور میکند که با زرو زور و تزویر و امپریالیسم رسانه ای و گسترش بنگاه های شایعه سازی و به پا کردن جنگ رسانه ای در غول های دروغ پراکنی خود در سراسر جهان و با حربه های فرسودۀ تحریم و ترور و ارعاب می تواند عزت و استقلال و سربلندی و عزم ملت ایران را در راه آرمانهای انقلاب اسلامی سست کند، اما این مردم همانطور که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی)، در راهپیمایی۲۲ بهمن امسال لبیک گفته و حضور پرصلابت خویش را در حمایت از انقلاب اسلامی نشان دادند بار دیگر با لبیکی کوبنده تر به ندای رهبر و مقتدای خود، با حضور آگاهانه و مثال زدنی خود در دهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در جمعه ۷ اسفند نیز، مشت محکمی بر دهان ائتلاف شیطانی بدخواهان و مثلث شوم امریکا، انگلیس و صهیونیسم غاصب با حمایت ارتجاع عرب منطقه خواهند زد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: حضور مردم در پای صندوقها، رأی به ولایتمداری، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، شهدای هسته ای، بیاثر بودن نفوذ و حربه های دشمنان عنود انقلاب، به ایستادگی و اقتدار، عزت و پیشرفت ملی ایران اسلامی است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان اطلاعیۀ فراخوان و دعوت عمومی خود، بار دیگر از مردم فهیم، متدین و انقلابی ایران اسلامی خواست، با حفظ وحدت حول محور ولایت و انتخاب افراد با تقوا و مؤمن، کاردان و متخصص، امین و دلسوز؛ بینش اسلامی ـ انقلابی و درایت و بصیرت و لحظه شناسی خویش را در روز ۷ اسفند ماه در پای صندوقهای رأی به اثبات رسانده و با رأی آگاهانه، نمایندگان بابصیر و ولایتمدار را برای حضور در عرصه های حساس نظام انتخاب کنند.
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