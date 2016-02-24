پیروزی در مونیخ سخت است اما باید این کار را انجام دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس سه شنبه شب در حالی که با نتیجه ۲ بر صفر از بایرن مونیخ عقب بود در نهایت موفق شد با تساوی ۲ بر ۲ به کار خود پایان دهد.

«ماسیمیلیانو آلگری» در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: ما بازی خوبی ارائه کردیم با این حال شما اگر می خواهید صعود کنید باید برنده شوید. ما اینجا در تورین برنده نشدیم و حالا باید به مونیخ برویم و با پیروزی از میدان خارج شویم.

سرمربی یووه در ادامه اظهار کرد: ما ناامید و نگران نیستیم. باید بر روی آنچه در نیمه نخست روی داد کار کنیم. اما در نیمه دوم به این اعتقاد دست پیدا کردیم که می توانیم مقابل ستاره های فوتبال اروپا بازگردیم.

آلگری ادامه داد: وقتی با تیم های بزرگ در اروپا رو در رو می شویم دیگر اهمیت ندارد چقدر در سری آ خوب هستید. ما با یکی از مدعیان قهرمانی رقاتهای این فصل بازی کردیم. بازیکنان ما شجاعانه بازی کردند و ما نشان دادیم که از توانایی بالایی برخورداریم. می خواستیم نیمه نخست را با سبکی متفاوت بازی کنیم اما تیم هایی مثل بایرن برای شما دردسرساز می شوند. ما دچار اشتباه شدیم و دو گل دریافت کردیم.