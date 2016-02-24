  1. سیاست
حامیان دولت از ریاست لاریجانی بر مجلس دهم حمایت می کنند

نامزد فهرست صدای ملت گفت: در صورتی که رقابتی میان عارف و لاریجانی برای ریاست مجلس دهم شکل بگیرد ریاست آقای لاریجانی را بر مجلس دهم ترجیح می دهیم.

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدای ملت تشکلی است که از تعدادی از نامزدهای معتدل تشکیل شده است.

نامزد فهرست صدای ملت اظهار داشت: این فهرست همکاری لازم را با دولت خواهد داشت در اصل این لیست می تواند حامی دولت هم باشد.

مشاور رئیس مجلس ادامه داد: ما اگر قرار باشد میان آقای عارف و آقای لاریجانی برای ریاست مجلس رقابتی وجود داشته باشد با توجه به سابقه، تجربه، درایت و مدیریت آقای لاریجانی مدیریت ایشان را بر مجلس ترجیح می دهیم.

وی ادامه داد: آقای عارف هم می تواند رقابت تنگاتنگی برای ریاست مجلس با آقای لاریجانی داشته باشد، مانند مجلس پنجم که رقابت تنگاتنگی میان آقای ناطق نوری و آقای عبدالله نوری وجود داشت.

زمانی ادامه داد: فکر می کنم در مجلس آینده به جای دو فراکسیون سه فراکسیون خواهیم داشت اعتدال، اصلاحات و اصولگرا.

به گزارش مهر علی مطهری سر لیست فهرست صدای ملت در انتخابات دهم، در همایش صدای ملت از مردم خواست برای کمک به دولت به این فهرست رای بدهند.

 

