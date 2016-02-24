۲۶ شعبه ثابت و سیار در ملکشاهی برای انتخابات تعیین شده است

حسینعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اصل ۶ قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء بر آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات، مقام ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای اسلامی انتخاب می شوند، لذا انتخابات امری بسیار مهمی است، انتخابات اجازه می دهد ما خودمان نسبت به تعیین سرنوشت کشور خود اقدام کنیم.

وی بر اهتمام جدی همه عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی انتخابات در برگزاری انتخاباتی پرشور، بدون دغدغه و در امنیت و آرامش کامل تاکید کرد و افزود: باید به ضورت واحد واحد در راستای پیشبرد اهداف با همدلی و همزبانی در برگزاری انتخابات تلاش کنیم.

فرماندار ملکشاهی بیان اینکه ۲۶ شعبه ثابت و سیار در ملکشاهی برای جمع آوری رای مردم در انتخابات تعیین شده است، گفت: اعضای شعب، کاربران، نمایندگان فرماندار، بازرسان مشخص و آموزشهای انجام گرفته است.

موسوی اظهار کرد: حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات بسیار مهم است زیرا از یک سو موجب افزایش اعتبار بین المللی می شود و نشان می دهد به رغم گذشت ۳۷ سال از عمر نظام مردم به آرمانهای آن پایبند هستند و از جهت دیگر موجب ثبات امنیت در کشور و تقویت انسجام ملی و سیاستها و آرمانهایی که به دنبال آن هستیم خواهد شد.