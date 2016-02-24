مشکل تردد عامل دور ماندن معلولان البرزی از ورزش است

سعید براتی در گفتکو با مهر اظهار کرد: بر اساس آمارها ۱۰ درصد از جامعه را معلولان تشکیل می دهند و نیاز است با اتخاذ تدابیر لازم زمینه حضور آنها را در فعالیت های اجتماعی به خصوص ورزش فراهم شود.

وی افزود: متاسفانه در بحث تردد و ایاب و ذهاب قشر معلول دچار مشکل هستیم و به همین دلیل بسیاری از برنامه های اجرایی ما به ثمر نمی رسد.

براتی به نشست روز گذشته این هیئت با مسئولان بهزیستی شهرستان کرج و برخی حامیان مالی اشاره کرد و گفت: در این نشست موانع موجود در حوزه ورزش معلولان مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد برای حل مشکلات موجود اقدامات لازم صورت گیرد.

رییس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان البرز با تاکید بر اینکه امکانات سخت افزاری لازم برای ارائه آموزش های ورزشی به معلولان در استان مهیا است گفت: به محوریت سالن جانبازان کرج برنامه های متنوعی در حال اجرا است.

وی تاکید کرد: در صورتی که مشکل تردد و حضور معلولان در پایگاه ورزشی این هیئت فراهم شود می توانیم برای توسعه ورزش و مدال آوری بیش از گذشته عمل کنیم.

براتی تصریح کرد: ماندن یک جانباز و معلول در منزل به دلیل مشکل مالی و ایاب و ذهاب یکی از دغدغه های ما محسوب می شود و در تلاشیم با همکاری اُرگان های مختلف برای کمرنگ کردن آن قدم برداریم.

وی در پایان افزود: امیدوارم مسئولان استانی به حضور ورزش جانبازان و معلولان نگاه جدی تری داشته باشند و با رفع مشکلات اصلی آنها زمینه حضورشان در فعالیت های ورزشی و ایجاد بستر لازم برای بروز استعدادهای آنها را مهیا کنند.