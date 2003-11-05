مجمع عمومي سازمان ملل گزارش البرادعي درباره كره شمالي را تصويب كرد



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تايپه تايمز، گزارش سالانه فعاليت هاي آژانس انرژي اتمي كه دوشنبه شب توسط محمد البرادعي رئيس آژانس در نشست مجمع عمومي سازمان ملل در مقابل نمايندگان 191 كشور ارائه شد و در پي درخواست البرادعي براي كنترل جهاني بر فعاليتهاي اتمي و در خواست وي از سازمان ملل براي كنترل فعاليتهاي اتمي كره شمالي در نشست شب گذشته مجمع عمومي سازمان ملل با تصويب 129 راي موافق قطعنامه اي در مورد كره شمالي به تصويب رسيد.

لازم به ذكر است پاك گيل يول نماينده كره شمالي پيش از رأي گيري تصريح كرد اين رأي گيري براي مقامات كشورش فاقد اعتبار است زيرا كره شمالي عضو پيمان منع گسترش و توليد سلاح هاي اتمي نيست و تصميمات رئيس آژانس انرژي اتمي براي آنها معتبر نبوده و علاوه بر آن مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل نيز لازم الاجرا نيست.