قصد نماینده ارشاد از سفر به دوبی خرید چادرهای نمایشگاه کتاب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز خبری در برخی از نرم‌افزارهای اطلاع‌رسان دست به دست می‌چرخد مبنی‌بر ایننکه حسین صفری نماینده وزارت ارشاد و مدیر کمیته اجرایی نمایشگاه کتاب تهران، صبح امروز (چهارشنبه ۴ اسفند) برای «خرید چادرهای نمایشگاهی شهر آفتاب»، به دوبی‌ رفته است.

در حالی که پیشتر مسئولان شهرداری تهران اعلام کرده بودند که چادرها و سازه‌های موقت نمایشگاه را خودشان تهیه می‌کنند و آنها را در اختیار مسئولان برگزاری نمایشگاه در وزارت ارشاد، قرار خواهند داد، انتشار این خبر قدری تامل برانگیز می‌نمود چرا که مسئولان شهرداری تهران قبلاً اعلام کرده بود مکان نمایشگاه کتاب را به صورت کاملاً آماده، تحویل مسئولان می‌دهند.

محمد طباطبایی حسینی مدیر ستاد خبری و رسانه‌ای بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر عزیمت مدیر کمیته اجرایی این نمایشگاه به دوبی، تاکید کرد: آقای صفری به نمایندگی از موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و به همراه یک نماینده از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و یک نماینده از شهرداری تهران، صرفاً با هدف بررسی فنی چادرهای خارجی سفارش داده شده از سوی مسئولان شهرداری تهران برای استفاده در نمایشگاه کتاب سال آتی، به دوبی عزیمت کرده است.

وی با اشاره به اعلام قبلی خبر ورود چادرها و سازه‌های موقت نمایشگاه کتاب تهران از ترکیه و امارات متحده عربی از سوی قائم مقام این نمایشگاه، افزود: ۴ سالن از نمایشگاه کتاب تهران که مساحت آنها حدد ۶۰ هزار مترمربع است، در سازه‌های موقت و زیر چادر برپا خواهد شد و از آنجا که دستگاه بهره‌بردار و مسئول برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، وزارت ارشاد است و نه شهرداری، بدیهی است می‌بایست در خصوص موارد فنی مربوط به این سازه‌ها، نظر مشورتی و فنی خود را به شهرداری تهران اعلام کند.

این مقام مسئول در نمایشگاه بیست و نهم اضافه کرد: ارتفاع سازه‌ها و دهانه ورودی آنها از جهت ایمنی و نوع و جنس این سازه‌ها به لحاظ رعایت مسائل گرمایشی و سرمایشی و نیز استحکام و استقامت مورد نیاز برای نمایشگاهی در سطح نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از جمله مواردی است که می‌بایست از سوی دستگاه بهره‌بردار نمایشگاه کتاب یعنی وزارت ارشاد، بررسی و نتیجه این بررسی به شهرداری تهران که سفارش خرید این سازه‌ها را داده است، اعلام شود. همانطور که گفته شد سفر مذکور هم به همین منظور بوده و نه خرید این سازه‌ها.

به گفته طباطبایی، سازه‌هایی که از ترکیه سفارش داده شده‌اند، مورد تائید مسئولان وزارت ارشاد قرار گرفته‌اند و در خصوص سازه‌های سفارش داده شده از دوبی هم نمایندگان اعزام شده از سوی وزارت ارشاد پس از بازگشت از این سفر، نظر مشورتی و فنی خود را در خصوص استفاده از آنها در نمایشگاه کتاب تهران، به آقای صالحی رئیس این نمایشگاه اعلام خواهند کرد.