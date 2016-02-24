اولین محموله کمک نظامی روسیه به کابل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، اولین محموله کمک نظامی روسیه به نیروهای امنیتی افغان که شامل ۱۰ هزار قبضه سلاح کلاشینکوف است به کابل رسید.

این مقدار سلاح امروز طی مراسم رسمی با حضور «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان و «الکساندر منتیتسکی» سفیر روسیه در کابل، رسما به نیروهای امنیتی افغان تحویل داده می شود.

پیش از این مقامات دولت روسیه اعلام کرده بودند: دولت این کشور حاضر است به نیروهای امنیتی افغانستان کمک نظامی بفرستد.

«ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه در افغانستان، در اواخر مهر ماه در دیداری با محمد حنیف اتمر گفته بود: دولت روسیه در مبارزه با تروریسم در افغانستان آماده هر گونه همکاری است.

گفتنی است که مقامات افغان نیز بارها از روسیه خواسته اند تا این کشور نیروهای امنیتی افغان را در بخش هوایی تجهیز و کمک کند.

این کمک های نظامی روسیه پس از آن به نیروهای امنیتی صورت می گیرد که قبل از این گزارش های منتشر شد که روسیه روابطش را با آمریکا در خصوص همکاری با افغانستان قطع کرده است.