سجاد افشاریان کارگردان «کوچه برلن» درباره این اثر نمایشی که از ۲۱ بهمن ماه اجرای خود را در تماشاخانه ارغنون آغاز کرده است به خبرنگار مهر گفت: نمایش «کوچه برلن» نوشته محمد چرمشیر است که من چند سال قبل آن را در تماشاخانه استاد انتظامی اجرا کرده بودم اما این نمایش تنها ۶ اجرا داشت و از آنجا که احساس کردم کار قابلیت اجرای مجدد و دیدن شدن دارد تصمیم گرفتم مجددا آن را به صحنه ببرم.

وی درباره مضمون نمایش توضیح داد: این اثر نمایشی به لحاظ جهان بینی تماشاگر را در موقعیتی قرار می دهد که با اندیشه ها و رفتارهایی که تا به حال به صورت تابو مطرح شده اند، مواجه شود و به او تلنگری وارد می کند تا تفکراتش را مورد بازنگری قرار دهد و حتی از زاویه دیگری به داستان نگاه کند. این نمایش تنها یک بازیگر دارد و موقعیت جذابی را رقم می زند.

کارگردان «صدسال پیش از تنهایی ما» ادامه داد: مرتضی درویش زاده فرد تنها بازیگر این نمایش است که سال هاست با من همکاری دارد و از حدود ۱۲ سال قبل و زمانی که من نمایش های محیطی کار می کردم در کنارم حضور داشته است. این نمایش یکی از آثار دوست داشتنی من است چون در کنار محتوای درست، تلاش دارد فرم مناسبی را هم به مخاطب ارایه کند و تمام کاری را که باید انجام دهد در مدت زمان ۴۵ دقیقه ای نمایش بازگو می کند. «کوچه برلن» از آن دست آثاری است که تازه بعد از تمام شدنش تاثیر خود را بر مخاطب می گذارد.

افشاریان درباره داستان نمایش بیان کرد: «کوچه برلن» قصه یکی از آدم های شبیه به ما است که بر اثر یک اتفاق به دوراهی می رسد و نیاز به کمک پیدا می کند. او بسیار تنهاست و در موقعیتی قرار می گیرد که ...

وی درباره وضعیت اجرا در تماشاخانه های خصوصی گفت: جوانانی که اقدام به تاسیس تماشاخانه های خصوصی کرده اند، بچه های با انگیزه ای هستند اما زمانی که ما با ساختار و رویکرد این تماشاخانه ها روبرو می شویم شاهد فرسودگی زیادی در این زمینه هستیم، فرسودگی‌ای که تئاتر شهر بعد از ۴۳ سال هنوز دچارش نشده است. وجود بافت فرسوده در صحنه، جایگاه تماشاگران و بک استیج، نوع بلیت فروشی و سرویس دهی نامناسب و ... همگی مشکلاتی هستند که تماشاخانه های خصوصی با آنها دست به گریبانند. این مساله که تماشاخانه های خصوصی چطور اداره می شوند، چقدر مور حمایت قرار می گیرند، تا چه اندازه در معرفی شان به جامعه تئاتری تلاش صورت می گیرد، چرخه اقتصادی شان به چه شکل است و بسیاری از موارد دیگر باید آسیب شناسی شود.

نویسنده برنامه «خندوانه» بیان کرد: اجاره ماهانه این تماشاخانه ها مبلغ کمی نیست که باید از طریق گروه های نمایشی تامین شود. از طرف دیگر وضعیت فروش تئاترهای ما هم نامناسب است و گروه های نمایشی از همان ابتدای کارشان مجبور هستند به گیشه و چگونگی پر کردن سالن فکر کنند تا بتوانند هزینه مورد نظر را بپردازند. در گذشته هنرمندان ما دغدغه کمتری داشتند و می توانستند به ایده هایشان فکر کنند اما در حال حاضر از روز اول باید به هر ترتیب که شده به دنبال چرخه مالی مناسب باشند. همین خوراک های اشتباهی که به مخاطب داده می شود و البته گران شدن بی محابای بلیت تئاترها باعث شده که ما با افت شدید تماشاگر روبرو شویم.

وی متذکر شد: بلیت تماشاخانه های خصوصی و دولتی به یکباره از ۷، ۱۰ و ۱۵ هزار تومان به ۲۰، ۲۵ و ۳۰ هزار تومان رسیده است که همین مساله باعث شده تماشاگری که در گذشته هفته ای یک تئاتر را با انتخاب خودش می دیده الان ماهی یکبار بتواند به تئاتر بیاید آن هم باید انتخاب کند که چه تئاتری را می تواند ببیند. برنامه ریزی اشتباه گروه ها برای جذب مخاطب و سود نکردن تماشاخانه ها به دلیل بحران هایی است که در مدیریت تئاتر ما وجود دارد.

وی درباره میزان استقبال از این اثر نمایشی و برنامه های آینده اش گفت: خوشبختانه تا امروز استقبال از «کوچه برلن» خوب بوده است که امیدوارم با اطلاع رسانی بیشتر بهتر نیز بشود. امسال در بخش تولیدات تازه تئاتر ایران با نمایش «روزهای بی باران» به کارگردانی امین بهروزی بازی داشتم. این نمایش به لحاظ ساختار و متن و بازی ها یکی از آثار مورد توجه است که امیدوارم زودتر شرایط اجرای عمومش فراهم شود چون می دانم که مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

کارگردان «ننه دلاور بیرون پشت در» در پایان صحبت هایش بیان کرد: همچنین مشغول نگارش فصل سوم «خندوانه»، بازى در یک فيلم سينمايی به كارگردانى پژمان تيمورتاش و نويسندگى انيميشن سينمايى «شكرستان» به همراه گروه نويسندگانم شامل سهيل كرميار و جواد خورشا هستم.

نمایش «کوچه برلن» نوشته محمد چرمشیر و طراحی و کارگردانی سجاد افشاریان تا ۲۸ اسفند هر روز ساعت ۱۸ میزبان علاقه مندان به تئاتر است.

دیگر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از بازیگر: مرتضی درویش زاده فرد، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سهیل کرمیار، طراح لباس: ندا نصر، طراح نور و صحنه: سجاد افشاریان، طراح گرافیک: شهاب اشتری، عکس: نغمه ارجمند، روابط عمومی: افروز شادکی، تبلیغات مجازی: علی سیمایی ، مشاور رسانه ای: سام بهشتی، مدیر صحنه: محمود نصیری.