به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح امروز در جلسه ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: در استان یزد در مجموع ۱۰۲ نفر تایید صلاحیت شدند که با انصراف‌های انجام شده، آمار کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در یزد به ۷۵ نفر رسیده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر، در حوزه انتخابیه اردکان پنج نفر، در حوزه انتخابیه تفت ۱۵ نفر، در حوزه انتخابیه مهریز ۱۹ نفر و در حوزه انتخابیه یزد ۳۶ نفر رقابت انتخاباتی خود را برای رسیدن به کرسی مجلس دهم ادامه می‌دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین با اشاره به آمار کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: از مجموع ۱۱ نفر ثبت‌نام شده در این زمینه، سه نفر تایید صلاحیت شدند که با انصراف یک نفر از ادامه رقابت انتخاباتی در حوزه استان یزد، دو نفر با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

طالبی در مورد افراد واجد شرایط رای در استان یزد نیز اظهار داشت: در استان یزد در مجموع ۶۵۵ هزار و ۵۰۴ نفر واجد شرایط رای دادن هستند ضمن اینکه ۱۵ هزار نفر به طور مستقیم و پنج هزار نفر به طور غیرمستقیم، دست اندرکار برگزاری انتخابات در استان یزد هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: با وجود فضای همدلی در استان یزد، انتخاباتی قانونمند و سلامت داشته باشیم و هر رای مردم در این انتخابات اثرگذار باشد.

طالبی با اشاره به برخی تخلفاتی که سبب باطل شدن آرا یک صندوق می‌شود، افزود: نباید اجازه دهیم با بی‌قانونی برخی افراد، رای مردم باطل شود زیرا گاهی حتی آرا یک صندوق نیز در نتیجه انتخابات اثرگذار است.