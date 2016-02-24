طرح نیازسنجی دانش آموزان دیرآموز تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیاتی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان چادگان، با اشاره به میزبانی مدارس چادگان از میهمانان نوروزی برای اقامت در این مراکز، اظهار داشت: در شهرستان چادگان پنج مدرسه و ۳۵ کلاس آماده سرویس دهی به میهمانان نوروزی هستند.

وی با اشاره به اینکه این در سال های گذشته نیز اقامت بسیاری از مسافران نوروزی در مدارس انجام شد، تصریح کرد: علاقه مندان به سفر و گردش در چادگان از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین می توانند با ثبت نام اینترنتی و حضوری برای استفاده از امکانات آموزش و پرورش اقدام کنند.

رییس اداره آموزش و پرورش چادگان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های در دست اجرا و تدوین در حوزه آموزش برای دانش آموزان اشاره کرد و ادامه داد: طرح نیاز سنجی ۳۰۰ دانش آموز دیر آموز در شهرستان چادگان شروع شده است.

حبیب الله معتمدی فرماندار چادگان هم در این جلسه اظهار داشت: برای خلاق بودن نیازی به داشتن هوش و ذکاوت بالا نیست. به عبارت دیگر، یک فرد خلاق الزاما فردی باهوش نیست، بلکه تنها با استفاده از تجربه، آزمایش و البته کنجکاوی و بررسی درباره پدیده‌های محیطی‌اش قوه خلاقیت و ابتکار خود را متجلی می‌سازد.

وی ادامه داد: خلاق بودن به معنای ایجاد تغییراتی در محیط برای کشف ناشناخته‌ها و روابط جدید است که دانش آموزان ابتدایی ذاتاً خلاق‌ اند، به شرط آنکه بتوانیم شرایط و موقعیتی برایشان فراهم آوریم که سرشار از ایده‌ها و ابتکارات جالب باشد و آن ها بتوانند بدان وسیله استعدادها و مهارت های ناشکفته خود را شکوفا سازند و فرصتی برای رشد و پرورش نیروی خلاقانه پیدا کنند.

عنایت اله امیر حاجیلو، شهردار چادگان نیز در این جلسه، پس از اشاره به خبر افزایش چهار و نیم درصدی سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها از تدوین منشور فرصت های اقتصادی برای استفاده سرمایه گذاران گردشگری قبل از نوروز ۹۵ خبر داد.