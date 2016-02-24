لابی های قومیتی ادامه دارد/انصراف ۶۲ نامزد انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، با ارائه برخی لیست های واحد،لابی های قوی قومیتی و بعضا فتواهای مذهبی مبنی بر سوق دادن رای مردم به سوی افراد منتخب، موج انصراف ها با شدت بالائی در سیستان و بلوچستان به راه افتاده و در حال جریان است.

به فاصله زمانی طی ۴۸ ساعت گذشته شاهد انصراف بسیاری از نامزدهای انتخاباتی بودیم که این آمار از ابتدای این دوره به عدد بحث برانگیز ۶۲ نامزد انتخاباتی رسید.

راه اندازی این جریان سیاسی سنتی در حالی است که بارها و بارها فعالان سیاسی و مسئولان ارشد استانی از استاندار سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان بر انتخاب اصلح به دور از نگاه قومیتی در استان تاکید کرده بودند اما در عمل شاهد رقم خوردن جریان ها به گونه ای دیگر هستیم.

به گفته رئیس ستاد انتخابات، با انصراف این ۶۲ نفر اکنون تعداد نامزدهای حاضر در صحنه برای تصاحب رای اعتماد مردم به ۸۸ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان با دارا بودن دو مذهب شیعه و سنی و بیش از ۴۳۰ تیره و طایفه؛ هشت کرسی نمایندگی مجلس از شش حوزه انتخاباتی دارد.