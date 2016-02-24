  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷

جریان قومی و مذهبی پیشتاز در انتخابات سیستان و بلوچستان؛

لابی های قومیتی ادامه دارد/انصراف ۶۲ نامزد انتخاباتی

لابی های قومیتی ادامه دارد/انصراف ۶۲ نامزد انتخاباتی

زاهدان-جریان انصراف قومیتی نامزدهای حاضر صحنه به نفع جریان های واحد و بعضا ائتلاف های ایجاد شده با شدت در سیستان و بلوچستان ادامه دارد و فعلا روی ایستگاه انصراف ۶۲ نفر ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با ارائه برخی لیست های واحد،لابی های قوی قومیتی و بعضا فتواهای مذهبی مبنی بر سوق دادن رای مردم به سوی افراد منتخب، موج انصراف ها با شدت بالائی در سیستان و بلوچستان به راه افتاده و در حال جریان است.

به فاصله زمانی طی ۴۸ ساعت گذشته شاهد انصراف بسیاری از نامزدهای انتخاباتی بودیم که این آمار از ابتدای این دوره به عدد بحث برانگیز ۶۲ نامزد انتخاباتی رسید.

راه اندازی این جریان سیاسی سنتی در حالی است که بارها و بارها فعالان سیاسی و مسئولان ارشد استانی از استاندار سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان بر انتخاب اصلح به دور از نگاه قومیتی در استان تاکید کرده بودند اما در عمل شاهد رقم خوردن جریان ها به گونه ای دیگر هستیم.

به گفته رئیس ستاد انتخابات، با انصراف این ۶۲ نفر اکنون تعداد نامزدهای حاضر در صحنه برای تصاحب رای اعتماد مردم به ۸۸ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان با دارا بودن دو مذهب شیعه و سنی و بیش از ۴۳۰ تیره و طایفه؛ هشت کرسی نمایندگی مجلس از شش حوزه انتخاباتی دارد.

کد مطلب 3564749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها