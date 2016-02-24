به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پیش از بازی تراکتورسازی با الجزیره امارات درباره پیروزی دو تیم سپاهان و ذوب آهن اصفهان گفت: البته این دو تیم در آسیا دو تیم ایرانی بودند نه اصفهانی. من هم به ذوب آهن و سپاهان تبریک می‌گویم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و ما هم به عنوان نماینده سوم بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.

وی با بیان اینکه تیم ما شرایط بسیار خوبی پیدا کرده است، به لغو اردوی ترکیه اشاره کرد و افزود: اگر آن اردو را رفته بودیم و سه بازی انجام داده بودیم، عیار ما مشخص می‌شد. لغو این اردو به ما لطمه زد.

قلعه نویی با گلایه از شرایط زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) گفت: زمین یادگار امام در اختیار سایر تیم‌ها هم هست و شرایط خوبی ندارد. این مسائل دارد ما را اذیت می‌کند؛ در حالی که وقتی یک تیم آسیایی است نباید به قلعه نویی و عباسی کاری داشت؛ باید به نماینده ایران کمک کرد تا در آسیا موفق باشد.

سرمربی تراکتورسازی خاطرنشان کرد: یک زمانی بعد از زمین چمن آزادی می‌گفتند ورزشگاه یادگار بهترین زمین را دارد. متاسفانه الان شرایط زمین بد است. بعد از بازی ما با پدیده نباید روی این زمین بازی می شد ولی این اتفاق افتاد.

قلعه نویی در ادامه تصریح کرد: گروه ما سخت‌ترین گروه لیگ قهرمانان است. الجزیره چند بازیکن بسیار خوب دارد و یکی از پولدارترین تیمهای آسیا است. البته به قول آقای استیماچ ما هم یک تیم ملی کوچک هستیم. باید تلاش کنیم آنچه در شان مردم آذربایجان هست را به نمایش بگذاریم.

سرمربی تراکتورسازی که با رادیو جوان صحبت می‌کرد، در پایان با بیان اینکه پرشورها (تماشاگران تراکتورسازی) تیمشان را تنها نمی‌گذارند، تاکید کرد: البته حساب بعضی‌ها جدا است. بعضی ها تراکتورسازی را با خودشان می‌خواهند. آنها در این مدت علیه تراکتورسازی دست به هر کاری زده اند. حتی عکس‌هایش هم هست که روز بازی ما با سپاهان با چه کسانی جلسه داشتند و عکس گرفتند. اینها بماند تا بعدا درباره‌اش صحبت کنیم. اگر آنها روی تراکتورسازی تعصب دارند، باید این تیم را به خاطر خود این تیم و نه منافعشان بخواهند.