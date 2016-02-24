به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی امروز در مراسم پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس هما با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۰ فروند هواپیما داریم که ۱۵۰ فروند از آنها فعال هستند، گفت: مابقی این هواپیما باید اوراق و حذف شوند، این هواپیماها بخش عمده ای از فضای فرودگاه های امام (ره) و مهرآباد را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه در نوسازی ناوگان هوایی سهم خود را از زنجیره تجاری صنعت در جهان به دست بیاوریم، افزود: آسمان ایران محل عبور هزاران هواپیما است در حالی که سهم اندکی به ایرانیان می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بین سال های ۹۰ تا ۹۳ مردم ایران ۱۲ میلیارد دلار پول بلیت هواپیما به شرکت های خارجی دادند، افزود: بازسازی هما به عنوان یکی از مهمترین عناصر صنعت انجام شده است.

آخوندی به برنامه ریزی بلندمدت ناوگان هوایی در کشور اشاره کرد و گفت: با خرید هواپیماهای جدید از ایرباس ظرفیت هواپیما موجود ۱.۵ کل صندلی های هواپیما افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه با این خرید ظرفیت ناوگان هوایی به ۲.۵ برابر افزایش می یابد، تاکید کرد: این یکی از بزرگترین خریدهایی است که در تاریخ صنعت هوانوردی ایران انجام شده است.

وزیر راه و شهرسازی به همکاری با شرکت های لیزینگی برای تامین نیاز شرکت های هواپیمایی اشاره کرد و افزود: به این وسیله سعی داریم که هواپیما در اختیار تمامی شرکت های خصوصی قرار گیرد تا کل صنعت نوسازی شود.

آخوندی به ارتقای سطح مدیریت و آموزش شرکت هما در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم تا استانداردهای بین المللی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اجرا کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت ایران ایر باید در سطح جهانی سهام داد و ستد کند، اظهار داشت: باید سهام شرکت هما در بازارهای جهانی عرضه شود و به صورت بین المللی خصوصی سازی آن انجام گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ما همزمان صنعت هوانوردی و هما را نوسازی خواهیم کرد افزود: ما موفق شدیم اولین گام را برای لجستیک شدن ایران در منطقه برداریم که در این راه منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام روز گذشته راه اندازی شد.

آخوندی با تاکید بر اینکه معامله خرید هواپیما کاملا به صورت شفاف انجام شده است، تصریح کرد: هیچ دلال و واسطه ای وارد این معامله نشده و ما اعلام کردیم که در این معامله حتی یک ریال نباید بابت واسطه گری پرداخت شود که این یکی از افتخارات ما است.