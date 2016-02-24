خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها – اسد بابایی*: این روزها که تنور انتخابات داغ شده است و کاندیداها تلاش می‌کنند تا به هر نحو ممکن گوی سبقت را از دیگری بربایند و خود را در ورطه انواع تبلیغات انتخاباتی قرار دهند، آرزوی پوشیدن ردای نمایندگی و یا حفظ وضعیت نمایندگی فعلی باعث شده تا از ماه‌ها قبل افراد به شیوه‌های مختلف برای حضور در این صحنه ابراز وجود کنند.

این شیوه ها گاهی به حضور در مجالس ترحیم، اهدای گل و تابلو تسلیت و حضور در مراسم‌ عمومی خلاصه می‌شود ولی با نزدیک شدن به‌ روز انتخابات شیوه‌های جالب تبلیغاتی بروز پیدا کرده است که جای تعجب دارد چرا که هزینه‌های میلیاردی بعضی کاندیداها تعجب همگان را برانگیخته است.

هر چند تبلیغات انتخاباتی می‌تواند نقش موثری در جذب آرا داشته باشد ولی رعایت نکردن قوانین و مقررات تبلیغاتی می‌تواند به یک ضد تبلیغ تبدیل و نتایج نامطلوبی برای نامزدهای انتخاباتی و صد البته تحت‌الشعاع قرار دادن ماهیت و روح واقعی انتخابات به همراه داشته باشد.

بر اساس ماده ۵۷ قانون انتخابات استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی تخلف محسوب شده و متخلفان از این ماده به سه تا ۳۰ روز زندان محکوم می‌شوند ولی با همه این اوصاف تخلف گسترده در نحوه تبلیغات در شهر تبریز نشان از عدم رعایت این اصل مهم از سوی برخی کاندیداها دارد و باعث رنجش خاطر مردم می‌شود.

ولی با همه این اوصاف تخلف بعضی نمایندگان و افراد صاحب سمت به خصوص آن‌هایی که سابقه حضور در عرصه انتخابات را دارند، باعث تعجب و تأسف است . عدم رعایت قوانین که خود مصوب آن بوده اند جای تأمل دارد و این سئوال را در اذهان عمومی شکل می دهد که چگونه می‌شود داوطلبان تکیه بر کرسی های قانون‌گذاری کشور، خود در مسیر رسیدن به این مهم از موازین و حدود قانونی برای فعالیت‌های تبلیغی عدول می‌کنند، شاید پرسیدن این پرسش نابجا نباشد که «جناب آقای کاندیدا، شما چرا؟».

* خبرنگار