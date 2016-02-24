مجله مهر: اگر شما هم فیلم «اگه می‌تونی منو بگیر» را دیده باشید، داستان این پسر را راحت‌تر باور خواهید کرد! جرم این نوجوان که اهل ایالت فلوریدای آمریکاست، این است که در یک ساختمان پزشکان، بدون هیچ تخصصی برای خود مطب زده است.

نکته جالب درباره این نوجوان این است که این اولین بار نبوده که او دست به چنین کاری زده است. در ژانویه سال گذشته هم وقتی خود را به عنوان یک پزشک متخصص زنان جا زده بود، گرفتار شد. او در حالی دستگیر شد که روپوش سفید، ماسک و گوشی پزشکی به همراه داشت. کارکنان این کلینیک بهت زده شده بودند و تازه آن موقع به یاد آوردند که حدود یک ماه است او در سالن و راهرو و در رفت و آمدها دیده‌اند.

دکتر «سباستین کنت» یکی از پزشکان آن کلینیک می‌گوید: «من حدود ۳۶ است که طبابت می‌کنم و این اولین باری است که با چنین امری مواجه می‌شوم. خیلی خیلی عجیب است».

البته رابینسون ادعا می‌کند که هیچ وقت قصد نداشته خود را پزشک جا بزند: «من فقط درخواست کردم که اجازه بدهند دستیار دکتر باشم! و دیگر تنها چیزی که می‌دانم این است که موقعی که به عنوان کمکی در اتاق عمل بودم توسط پلیس‌ها دستگیر شدم.» بار اول به خاطر اینکه طبق ادعای خودش ارتباط مستقیمی با بیماران نداشته می‌تواند از مخمصه نجات پیدا کند و خیلی زود آزاد شود. اما این فریبکاری‌اش ادامه پیدا می‌کند و یک بار دیگر در اکتبر همان سال به عنوان ماساژدهنده درمانی به یک مرکز توانبخشی وارد و دوباره گرفتار می‌شود؛ اما این بار هم با یک تعهد می‌تواند از زندان نجات پیدا کند.

بالاخره در ژانویه رابینسون برای سومین بار دست به چنین حیله‌ای می‌زند و اولین مطب خود را راه‌اندازی می‌کند؛ در حالی که خود را جوانی ۲۵ ساله و دارای مدرک دکترا معرفی می‌کند و به همین سادگی در مطب خود بیمار می‌پذیرد و حتی برای آن‌ها نسخه می‌پیچد و شاید اگر جشن بازگشایی مطبش را سه هفته قبل برگزار نمی‌کرد، ماه‌ها این روند ادامه داشت. ماجرا از این قرار است که تعدادی از اقوام او که در این جشن حضور داشتند، متوجه قلابی بودن این پزشک جوان می‌شوند و به پلیس اطلاع می‌دهند. پلیس هم ابتدا در لباس پلیس مخفی و به عنوان بیمار به مطب او مراجعه می‌کند تا بالاخره موفق می‌شود او را دستگیر کند.

رابینسون در طول این مدت توانسته بود ۲۱هزار دلار به جیب بزند و کلاه خیلی‌ها را از سر بردارد! فقط یکی از قربانیان رابینسون پیرزن ۸۶ ساله‌ای به نام آنیتا موریسون است که به پلیس گفته تا به حال ۳هزار دلار به این پزشک قلابی پرداخت کرده است. رابینسون بارها برای مواردی مثل دل‌درد و آرتروز به خانه او رفته و هر بار هم یک سری ویتامین‌های معمولی برای او تجویز می‌کند؛ حتی یک بار هم آمبولانس خبر می‌کند و به خانم موریسون می‌گوید کلید خانه را به او بسپرد و خاطرجمع باشد! اما وقتی مادربزرگ به خانه برمی‌گردد با حساب بانکی خالی مواجه می‌شود. رابینسون در غیاب خانم موریسون ۲هزار و ۷۹۴ دلار از حساب او برداشت می‌کند که این مقدار به غیر مبلغی است که به عنوان هزینه درمان دریافت کرده است.

با وجود تمام این تخلفات هنوز هم خانواده رابینسون و به‌خصوص پدربزرگش باور نمی‌کنند که او یک خلافکار است. «ویلیام مکنزی» درباره کار نوه‌اش می‌گوید: «اگر او کار اشتباه انجام داده فقط از همه می‌خواهم که برای او دعا کنند.» عجیب تر از خانواده، خود رابینسون است که زیر بار کار اشتباه خود نمی‌رود: «من فقط می‌خواستم یک دستیار پزشک باشم. من گفتم دکترا دارم نه اینکه پزشک باشم و این دوره دکترا گرفتن برای بعضی ممکن است نه یا ده سال طول بکشد و برای برخی کمتر!» که البته این حرف‌های متناقض هم سبب نشد رابینسون را تبرئه کنند!