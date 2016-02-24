  1. استانها
رئیس پلیس راه استان البرز خبر داد:

بارش شدید برف در محور چالوس/همراه داشتن زنجیرچرخ الزامی است

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز از بارش شدید برف در محور کرج - چالوس خبر داد و همراه داشتن زنجیرچرخ را برای همه رانندگان الزامی دانست.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: از ساعات اولیه امروز، چهارشنبه بارش برف در ارتفاعات استان البرز آغاز و محور کرج - چالوس سفیدپوش شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بارش برف در محور چالوس ادامه دارد، بارش برف در محدوده «شهرستانک» و سه راهی «دیزین» را شدید اعلام کرد و گفت: به همراه داشتن زنجیرچرخ الزامی است.

اکبری با اشاره به اینکه در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مشاهده نمی شود، گفت: تیم های راهداری در حال نمک پاشی محور هستند و تردد برقرار است.

وی به ترافیک محور کرج - قزوین اشاره کرد و گفت: بارش باران در این محور قطع شده است و در حال حاضر خودروها بدون مشکل در حال تردد هستند.  

رئیس پلیس راه استان البرز در پایان از همه رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز به ویژه محورهای کوهستانی را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.

