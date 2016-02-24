ولایت ستون نظام و انقلاب است/ جلوی نفوذ دشمن گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر چهارشنبه در جمع مربیان و سرگروههای صالحین بسیج نهاوند با اشاره اینکه بسیج شهرستانها میتوانند از مسئولان مطالبه گری کنند، گفت: این مطالبه گری باید با تشکیل نشستها و ارائه مشکلات به مسئولان بوده و با رعایت ادب، احترام و اخلاق همراه باشد.
وی در ادامه نقش سپاه و بسیج در انتخابات را در راستای آگاهیبخشی، بصیرت افزایی و روشنفکری دانست و گفت: کسانی که در سپاه شاغل هستند، حق تبلیغات برای هیچ کاندیدایی را ندارند اما تبلیغات از سوی بازنشستهها منعی ندارد.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بابیان اینکه برخی میخواهند سهواً و یا عمداً سپاه را زیر سؤال ببرند، گفت: مسئولیت سپاه در استان با بنده است و هرکسی در زمینه وظیفه سپاه در انتخابات ابهام دارد، میتواند از من سؤال کند.
وی افزود: برخی میخواهند سپاه را متهم به این کنند که این نهاد دنبال جناح، حزب یا گروهی است که صریحاً اعلام میکنم که وظیفه ما روشنگری و نقد منصفانه احزاب و جریانات مختلف سیاسی است.
سردار ابوحمزه عنوان کرد: هرکسی که مقابل ولایت و ارزشهای انقلاب بایستد را نقد میکنیم، ولو اینکه آقایان هاشمی رفسنجانی و یا روحانی باشند و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.
وی یادآور شد: ستون این نظام و انقلاب امامت و ولایت است و هرکسی که مقابل آن قرار گیرد را نقد منصفانه خواهیم کرد.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با اشاره به سوابق هاشمی رفسنجانی قبل از انقلاب، گفت: درست است که ایشان خدمات و تلاشهایی را برای نظام داشتهاند، اما امروز ایشان شورای رهبری، نظارت بر رهبری و نهادهای رهبری، تهاجم به صداوسیما، نماز جمعه و شورای نگهبان و ... را مطرح میکند!
سردار ابوحمزه ادامه داد: امروز سؤال ما از آقای هاشمی این است که این دوره پنجم مجلس خبرگان است و چطور در چهار دوره قبل از این حرفها نبود؟ چطور در زمان امام(ره) و حتی دو دوره بعد از ایشان هم از این حرفها نبود؟
وی گفت: امروز نقش سپاه و نیروهای انقلابی نقد منصفانه احزاب، گروهها و جریانات است و ما در راستای آگاهی و روشنفکری جامعه عمل میکنیم.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان به جنایات اسرائیل در طول ۶۸ سال علیه کشورهای مسلمان جهان اشاره کرد و گفت: ازجمله این کشورهایی که زیر بار جنایات اسرائیل بودند میتوان به فلسطین، یمن، مصر، غزه، لبنان، عراق و سوریه اشاره کرد.
وی سخنان برخی مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه «اصلاحطلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند» را مطرح کرد و گفت: آقایان اصلاحطلب در استان همدان پاسخ دهند که این سخنان مقامات اسرائیلی را تأیید میکنند یا خیر؟ اگر تأیید کنند که خائن بهنظام، اسلام، مردم و شهدا هستند و اگر تأیید نمیکنند موضعشان را بهصورت صریح اعلام کنند.
سردار ابوحمزه با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: برخی کاندیداها در استان همدان محکم ایستاده و میگویند اصلاحطلب هستند و با توجه به سخنان مقامات اسرائیلی امروز باید اینان موضعشان را مشخص کنند تا مردم تکلیف خود را بدانند.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) همدان با تأکید بر حضور مردم در انتخابات از آنان خواست تکلیف خود که هم شرکت در پای صندوقهای رأی و هم انتخاب افراد اصلح است، را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه کاندیداهایی که وعدهووعید، یا شام و نهار میدهند، درواقع قانونشکنی کرده و یک فرهنگ غربی را مطرح میکنند، از مردم خواست به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
وی بابیان اینکه مجلس شورای اسلامی و خبرگان از نهادهایی هستند که با توجه به انتخابات امسال، نفوذ در آنها بیشتر است، افزود: مهمترین شعاری که نفوذیها برای ورود به مجلس استفاده میکنند، استحاله در مقابل افکار و اندیشه غرب با محوریت آمریکا، بهخصوص لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایهداری است.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان افزود: اینگونه افراد نفوذی سعی میکنند پس از وارد شدن به مجلس اهداف و اندیشه غرب را حاکم کنند تا بتوانند به اهداف دشمن کمک کرده باشند.
وی بابیان اینکه برای عدم ورود نفوذیها به مجلس باید آگاهی، شناخت و روشنگری در جامعه بیشتر شود، افزود: از طریق همین شناختها میتوان از ورود افراد نفوذی به مجلس خبرگان و شورای اسلامی جلوگیری کرد.
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