خبرگزاری مهر، گروه استانها: روزهای انتخابات به پررونقترین لحظات خود رسیده است و تنور وعدهها و مبارزات انتخاباتی داغتر از گذشته شده است و امروز با پایان تبلیغات معابر و اماکن شهرها و روستاهای استان قزوین بیش از هر زمان دیگری رنگ تراکت و پوسترهای انتخاباتی به خود گرفته است.
در این دوره از انتخابات، استان قزوین با داشتن سه حوزه انتخابیه صاحب چهار کرسی در مجلس شورای اسلامی است که از این میان ۳۷ کاندیدا در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک، ۲۰ نامزد در حوزه بوئینزهرا و آوج، ۱۲ کاندیدا نیز در حوزه انتخابیه تاکستان و درمجموع ۶۹ نامزد انتخاباتی در استان حضور دارند.
از این میان هر یک از جناحهای اصلاحطلب، اصولگرا و مستقل کاندیداهای موردنظر خود را در انتخابات معرفی کردهاند و مردم قزوین میتوانند دریکی از متنوعترین و پرتعدادترین ادوار انتخابات مجلس، گزینههای موردنظر خود را انتخاب کنند. اما فراتر از همه وعدههای محقق شدنی و نشدنی که توسط کاندیداها عنوانشده مردم قزوین از اقشار گوناگون مطالبات و معیارهای خود را از نامزدهای انتخاباتی مطرح کردهاند.
دغدغههایی که بر خواسته از مشکلات و خواستههای مردم استان قزوین از اقشار و طبقات گوناگون است و هر یک از آنها بهدرستی مطالبه خود را از نمایندگانی خود در قوه مقننه خواهان هستند.
نماینده مجلس سیاسی باشد، اما سیاست زده نباشد
دکتر علیمحمد رحیمی استاد گروه عمومی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین در مورد مطالبات خود از نماینده مطلوب استان در مجلس آینده شورای اسلامی میگوید: قزوین، استان کوچک و تازه تأسیسی است اما تجربه ثابت کرده این حجم از غلبه سیاست و سیاسی بودن برای این استان مخرب بوده و لازم است که در این رویه تجدیدنظر شود.
وی ادامه میدهد: نمیتوان کسی را از سیاست منع کرد و فعالیت در عرصه سیاست نهتنها حق هر شهروند، بلکه از ضروریات جامعه کنونی است اما میان سیاسی بودن نمایندگان مجلس استان و سیاست زده یا سیاستباز بودن آنها تفاوت است. چنانکه نمایندههای استان باید از سیاست زدگی که تاکنون پیامدهای منفی بسیاری برای استان به همراه داشته است، پرهیز کنند.
رحیمی معتقد است تقسیمبندی نامزدهای انتخاباتی به احزاب و دستهبندیهای سیاسی میتواند برای انتخابات و رشد فرهنگ سیاسی مردم و مسئولین بسیار مفید باشد اما این چشمانداز را مشروط به «نهادینه شدن فرهنگ احزاب در استان»، «شکلگیری احزاب واقعی و قانونی»، «ایجاد روحیه تعامل و تعریف هدف مشترک پیشرفت استان برای همه گروهها و جناحها» میداند.
معیشت مردم در رؤیاپردازیهای انتخاباتی فراموش نشود
نادر کشکولی عضو سندیکای قانونی کارگران شهر صنعتی قزوین نیز معتقد است کاندیداهای مجلس در ایام انتخابات نباید غرق در رؤیاپردازیهای انتخاباتی، وعدههایی را به مردم بدهند که بعدها چون نتوانستند از عهده عملی کردن آن برآیند، وعدههای خود را فراموش کنند بهویژه اگر این وعدهها در مورد معیشت مردم و بهطور اخص در مورد معیشت کارگران استان باشد.
وی ادامه میدهد: نیمقرن است که استان قزوین همواره یکی از چهار قطب برتر صنعت کشور بوده بنابراین زندگی همه ساکنان این استان یا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با صنعت و زندگی کارگری عجین شده است اما طی دهه اخیر وضعیت این کارگران ازنظر معیشتی در بدترین شرایط خود قرار داشته و متولیان این امر هم در استان توجه و اهتمامی به حل مشکلات معیشتی و بیعدالتیهایی که نسبت به کارگردان استان شده است، نداشتهاند.
کشکولی میافزاید: آقایان و خانمهای کاندیدا باید به رأی و مطالبات کارگرانی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند، توجه داشته باشند و پس از راهیابی به مجلس تلاشهای شبانهروزی خود را برای حل مشکلات معیشتی کارگران، منع قراردادهای سفید امضا، بهبود شرایط بیمه و برخوردهای ظالمانه برخی از کارفرمایان به نهایت برسانند.
نمایندگان قزوین در مجلس دهم بودجه استان را دریابند
کیوان منتظری از کارمندان شهرداری قزوین نیز در بیان مطالبات خود از نمایندگان استان در دهمین مجلس شورای اسلامی میگوید: بودجه ناچیز استان قزوین و بیتوجهی متولیان این امر چه در استان و چه در وزارت کشور یکی از اصلیترین مشکلات این استان و اهالی آن است.
وی ادامه میدهد: قزوین کمترین بودجه ممکن را دریافت میکند بهگونهای که هرگز نمیتوان با این اعتبار اندک طرحهای نیمهتمام استان را تکمیل و پروژههای جدیدی برای توسعه و رفع نیازهای استان تعریف کرد.
منتظری معتقد است که طی دو دههای که از استان شدن قزوین میگذرد مسئولان استان در ردههای گوناگون در رابطه با تخصیص ناچیز بودجه ملی به استان قزوین تلاشهای مؤثری انجام ندادهاند اما در این دوره ارتقای سطح بودجه قزوین باید تبدیل به یک مطالبه عمومی شود.
مشارکت حداکثری در انتخابات بهترین راه غلبه بر مشکلات
گذشته از مطالباتی چون پرهیز از سیاسیکاری، توجه به معیشت مردم و کارگران و بودجه اندک قزوین، رفع بیکاری و موانع ازدواج جوانان، جلوگیری از مهاجرت روستائیان و از بین رفتن مناطق روستایی قزوین، حل بحران آب، راهسازی و متمرکز نکردن مدیریت، امکانات و هویت استان در شهر قزوین از دیگر مطالبات مردمی بود که در گفتگو با خبرنگار مهر مطرح شد.
از این میان مشارکت پررنگ در انتخابات و توجه به این فرمایش رهبری که حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، هم رأی بدهند فصل مشترک همه مطالبات مردمی بود با این تفاوت که غالب مخاطبان بر حضور پررنگ در انتخابات بهعنوان بهترین راه برای حل مشکلات استان تأکید داشتند.
همچنین در گفتگو با گذریهای مختلف دانشجو، روزنامهنگار و سایر طبقات اجتماعی حضور پررنگ و با چراغ روشن کاندیداهای اصلاحطلب و مستقل نیز یکی دیگر از انگیزههای مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ارتقای سطح فرهنگ سیاسی احزاب و رأیدهندگان بیان شد.
انتخابات پرشور تضمینکننده استقلال و پیشرفت کشور است
آیتالله عبدالکریم عابدینی در رابطه با ضرورتهای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و نقش آن در آینده کشور میگوید: در شرایط کنونی تقابل اراده خدا و خواستههای شیاطین، شامل استکبار جهانی و زیاده خواهان داخلی و خارجی، بیش از هر زمان دیگری بروز و ظهور پیداکرده است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین میگوید: بلایی که استکبار جهانی در طول تاریخ بر سر کشورهایی که آنها جهان سوم خطاب میکنند، تحقیر و خودکمبینی بوده و اگر ما خودمان را پیدا کنیم به پیشرفت دست پیدا خواهیم کرد، اما آنها با ایجاد رعب و وحشت سعی میکنند ما به جایگاه واقعی پیشرفت دست پیدا نکنیم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به پروژه نفوذ دشمنان ملت و نظام بیان کرد: ممکن است در هر جناحی افرادی باشند که از امریکا و استکبار و نفوذ آنها انزجار و برای صدور انقلاب، تقویت مقاومت اسلامی و نهضتهای در حال پیروزی دغدغه داشته باشند و هرکسی که چنین دغدغههایی را داشته باشد، مورد تأیید است چراکه میتواند استقلال، عظمت و سربلندی این ملت را تضمین کند.
امامجمعه قزوین با اشاره به این موضوع که انتخابات پرشور تضمینکننده استقلال و پیشرفت کشور است، بیان کرد: همه باید تلاش کنیم ضمن مشارکت پرشور در انتخابات حزب دین پیروز شود چراکه پیروزی احزاب به هر طریق و بدون نگاه دینی اشتباه است و باید ایمانی زندگی و بر اساس عقل و منطق عمل کنیم.
انتخابات نشانه بلوغ سیاسی مردم و شکست دشمنان کشور است
استاندار قزوین معتقد است مشارکت پرشور مردم نشانه بلوغ سیاسی آنهاست و از طریق این بلوغ سیاسی میتوان بر بسیاری از مشکلات در سایر حیطهها ازجمله مشکلات اقتصادی و معیشتی، اجتماعی و فرهنگی نیز غلبه کرد.
فریدون همتی میگوید: از برکات و دستاوردهای بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی موضوع برگزاری انتخابات است بهگونهای که حق تعیین سرنوشت به خود مردم واگذارشده و باید نسبت به این نعمت قدردان و محافظ آن باشیم.
وی ادامه میدهد: اندیشهها، سلایق مختلف و متفاوت سیاسی که در میان احزاب و شخصیتهای استان وجود دارد نشانه حاکمیت مردمسالاری در کشور است و مردمسالاری دینی میتواند با دوری از تنش و اختلاف زمینه پیشرفت کشور و حل مشکلات ایران اسلامی را فراهم کند.
استاندار قزوین همچنین با اشاره به حساسیت و ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو به نقش ناامیدی دشمنان اشاره میکند و میافزاید: وقتی دشمن حضور پرشور و نشاط مردم را در انتخابات ببیند، متوجه میشود که ملت، بیدار و حامی نظام جمهوری اسلامی ایران است لذا دست طمع خود را کوتاه خواهد کرد.
همتی میگوید: بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی، اعتماد مردم بهنظام و برعکس اعتماد نظام به مردم است که باید از آن صیانت شود ازاینرو همه باید تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در کمال امنیت، آرامش، نظم و انضباط برگزار شود تا شاهد شور، نشاط و مشارکت حداکثری مردم باشیم.
انتخابات متعلق به همه مردم ایران است
فراتر از حزب و جناح و نیز فراتر از هر قوم و زبانی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به همه ایرانیان و اهالی استان قزوین تعلق دارد چراکه همه ما در سرزمین ایران و استان قزوین زندگی میکنیم و نمیتوانیم نسبت به سرنوشت سرزمین مادری خود بیتفاوت باشیم.
تجربه تاریخی این ملت ثابت کرده هرگاه حضور و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات با رخوت و سستی همراه شده صدمات فراوانی به حاکمیت و منافع ملی ایران واردشده که بهترین نمونه این حکم سقوط دولت ملی مصدق در سال ۳۲ و وقوع کودتایی بود که کشور را به کام کلاهمخملیها و سلطنت شاهنشاهی کشاند.
در شرایط حساس کنونی نهتنها قهر با صندوقهای رأی هیچ ثمرهای برای بانیان آن ندارد بلکه حتی برگزاری یک انتخابات با مشارکت نسبی و متوسط نیز گره چندانی از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باز نمیکند.
با انتخابی آگاهانه، نظارتی مستمر بر نمایندگان، اعتماد و حضوری حداکثری در پای صندوقهای رأی میتوان امید زیادی به حل همه مشکلات اقتصادی و سایر معضلات ریزودرشت استان و کشور داشت ضمن اینکه در شرایط وخیم منطقه روحیه و انرژی نیروهای نظامی و امنیتی کشور در صیانت از مرزها و منافع ایران دوچندان میشود.
فردا همه باهم با حضور در پای صندوقهای رأی حضور خواهیم یافت تا ضمن مشارکت در تعیین سرنوشت کشور بار دیگر به اقتدار و امنیت و صلابت جمهوری اسلامی کمک کنیم.
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