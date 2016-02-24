تصاویر نسل جدید روبات «اطلس» با قابلیت جابجایی اجسام

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «بوستون داینامیکس» از روبات جدید خود با نام «Atlas» رونمایی کرد. این روبات به اندازه یک سر کوتاه تر از نمونه قدیمی خود است و با سیستم برق و هیدرولیک کار می کند.

همچنین در پاهای خود حسگرهای جدیدی برای حفظ تعادل دارد ضمن اینکه سیستم «LIDAR» برای اجتناب از برخورد روبات «اطلس» با موانع نیز در آن تعبیه شده است.

ویژگی دیگر این روبات در مقایسه با نمونه قبلی، داشتن مرکز ثقل پایین تر است و پاهای آن شبیه به پاهای بز کوهی عمل می کند.

همچنین این روبات می تواند در بیرون و فضای خارج از منزل به نوعی بکار گرفته شود و در جابجایی اجسام کمک کند.

روبات «اطلس» قادر به گذاشتن اجسام بر روی قفسه و راه رفتن بر روی سطح برفی است و همچنین با استفاده از یک چوب هاکی می تواند جعبه ها را هل دهد.

نکته قابل توجه در مورد این روبات، قدرت بالای حفظ تعادل آن است همچنین این روبات می تواند خم شود.