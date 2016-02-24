به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کارخانهای بعدازظهر چهارشنبه در همایش «امدادگران بشردوست محیطزیست» با اشاره به نگاههای مختلف بشردوستی در جوامع مختلف، اظهار داشت: بعد معرفتی، فلسفی و بشر دوستانه حاکی از آن است که میتوان از مقوله محیطزیست استفادههای گوناگون برد.
وی با بیان اینکه در جهان درهم ریخته امروز حدود ۸۵ میلیون انسان از ۳۵ کشور مختلف جهان نیازمند کمک و تأمین نیازهای اولیه بشردوستی هستند، گفت: این افراد میتوانند مخربهای طبیعت نیز باشند.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی امدادگران حفظ طبیعت با کمکهای مردمی است، عنوان کرد: امدادگران باید در ساختارهای کمکهای بشردوستانه به گونهای رفتار کنند که کمترین زیان به طبیعت وارد شده و حرکتها و اقدامات در مسیر کمک به محیط زیست باشد.
کارخانهای بحرانها را تهدید جدی برای محیط زیست دانست و گفت: اگر بحرانها به درستی مدیریت نشود طبیعت را از بین می برد و باید حفظ محیط زیست در حین انجام عملیات مورد توجه باشد چرا که بزرگترین فاجعه در بی توجهی به محیط زیست است.
وی عنوان کرد: کسانی که در این مسیر گام برمیدارند باید با ترجمه مقالات علمی در این زمینه راهنمای مدیران اجرایی خود بوده و امدادگران را نیز با علم کامل توجیه کنند.
وی استفاده از سلاحهای شیمیایی را یکی از مخاطرات بزرگ محیط زیست خواند و اعلام کرد: اگر جنگی در جوامع مختلف اتفاق افتاد نباید منابع حیاتی سایرین به خطر بیفتد که در همین راستا در قوانین حقوق بشر استفاده از سلاحهای شیمیایی مخرب درجنگها منع شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان حفظ کرامت انسانها را نیز از دیگر وظایف امدادگران برشمرد و افزود: چه در جنگ و چه در صلح رعایت موازین اخلاقی و حفظ کرامت انسانی از جمله مهمترین وظایف امدادگران بوده و باید از جهانی که پروردگار عالم در اختیار انسانها قرار داده با آرامش استفاده کنیم.
