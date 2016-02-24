نرخ بانکی دلار ۳۰۱۹ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار با دو ریال رشد ۳۰ هزار و ۱۹۳ ریال، نرخ هر پوند انگلیس با ۳۹۶ ریال افت ۴۲,۲۱۹ریال و یورو با ۶۵ ریال کاهش ۳۳,۲۷۷ ریال تعیین شد.

امروز هر فرانک سوئیس ۳۰,۴۱۲ ریال، کرون سوئد ۳,۵۵۷ ریال، کرون نروژ ۳,۵۰۵ ریال، کرون دانمارک ۴,۴۵۹ریال، روپیه هند ۴۴۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۲۲۱ ریال، دینار کویت ۱۰۰,۶۲۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۸۲۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۷,۰۱۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۸۷ ریال، ریال عمان ۷۸,۴۲۷ ریال، دلار کانادا ۲۱,۸۶۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱,۹۸۰ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۵۵ ریال، روبل روسیه ۳۹۵ ریال، ریال قطر ۸,۲۹۱ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۳۰ ریال، لیر سوریه ۱۶۰ ریال و دلار استرالیا ۲۱,۶۶۷ ریال قیمت خورد.

نرخ هر ریال سعودی ۸,۰۵۳ ریال، دینار بحرین ۸۰,۰۷۲ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۴۵۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۹۸ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۵۰۱ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۲۱ ریال، دینار لیبی ۲۱,۸۲۴ ریال، یوان چین ۴,۶۲۵ ریال، یکصد بات تایلند ۸۴,۴۹۸ ریال، رینگیت مالزی ۷,۱۱۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۴۴۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸,۶۶۴ ریال، افغانی افغانستان ۴۳۹ ریال، منات آذربایجان ۱۹,۳۵۷ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۳۹۷ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۸۳۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا را ۴,۷۵۷ ریال است.