معاون شهرداری بیرجند عنوان کرد:

۲۰میلیون تومان هزینه برای پاکسازی شهر بیرجند از پوسترهای تبلیغاتی

بیرجند-معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند با اشاره پاکسازی چهر شهر از پلاکارت ها و کاغذ های تبلیغاتی بعد از اعلام نتایج قطعی انتخابات گفت: ین اقدام برای شهرداری ۲۰میلیون تومان هزینه در بر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری بیرجند، حسن خانزاد با اشاره به پایان زمان تبلیغات و اعلام نتایج توسط فرمانداری اظهارکرد: شهرداری بیرجند در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده نشود تمامی بنرها و کاغذهای تبلیغاتی که روی دیوارها و قسمت های مختلف شهر نصب شده است را جمع آوری و پاک سازی خواهد کرد.

وی گفت: با به کارگیری بیش از ۱۰۰ نیروی خدماتی به همراه ماشین آلات، پاک سازی سطح شهر انجام خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند با بیان این که بابت انجام این کارهیچ هزینه ای از کاندیدها گرفته نمی‌شود، افزود: با توجه به تعداد نیروها و ماشین آلات به کار گرفته شده در این خصوص، بار مالی که پاک سازی شهر به دنبال دارد حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

