رایزنی تلفنی «اسد» و «پوتین» درباره آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بشار اسد» و «ولادیمیر پوتین» رؤسای جمهور سوریه و روسیه امروز چهارشنبه به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات مربوط به توافق مسکو و واشنگتن در خصوص توافق اجرای آتش بس در سوریه بحث و تبادل نظر کردند.

در همین ارتباط، کاخ کرملین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بشار اسد در جریان تماس تلفنی با پوتین بر آمادگی دمشق برای کمک به اجرایی شدن هرچه بهتر توافق آتش بس در سوریه تأکید کرد.

دفتر ریاست جمهوری سوریه نیز در بیانیه ای با اشاره به این تماس تلفنی اعلام کرد: بشار اسد و پوتین در جریان این گفتگو بر لزوم ادامه مبارزه با تروریست های تکفیری داعش، جبهه النصره و دیگر گروه های تکفیری تأکید کردند.