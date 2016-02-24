خبرگزاری مهر – گروه استانها: اگرچه تبلیغات انتخاباتی مجلس از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد اما در کهگیلویه و بویراحمد از مدتها پیش و شاید دو سال پیش آغاز شده است.

در این استان شیوه های تبلیغات منحصر به فرد است و کاندیداها از روشهای سنتی گرفته تا روشهای مدرن برای تبلیغات خود استفاده می کننند.

یکی از روشهای سنتی تبلیغ در این استان حضور در مراسم ختم و فاتحه خوانی است که معمولا کاندیداها به اتفاق سران طایفه خود در این مجالس حضور می یابند.

همچنین دیدار با طوایف مختلف و گرفتن وعده حمایت از آنها نیز یکی دیگر از روشهای کار نامزدهای انتخاباتی در این استان است.

این روزها همه مردم استان در یک فضای کاملا انتخاباتی نفس می کشند و شور انتخاباتی حتی کودکان و مسن ها را نیز درگیر خود کرده است.

کاندیداها از هر امکاناتی برای تبلیغ و ایجاد موج در بین هوادارانشان استفاده می کنند از پوستر و بنر و پخش بروشورهای انتخاباتی گرفته تا راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی.

این روزها در این کارزار انتخاباتی شبکه های مجازی نقش مهمی را ایفا می کنند و طرفداران کاندیداها از هیچ فرصتی برای تبلیغ در این شبکه ها نگذشته و با پخش عکسهای تجمع هواداران و وعده های انتخاباتی سعی در جلب نظر مردم به کاندیدای مورد نظر خود دارند.

هر کاندیدا یک شعار انتخاباتی و یک شعار مذهبی نیز برای خود انتخاب کرده و هواداران آنها این شعارها را بر روی بنر، پوستر و ... درج کرده اند.

مردم در دوردست ترین روستاها با اسفند و قرآن و هلهله از کاندیدای خود استقبال می کنند و کاندیداها نیز با وعده اقتصاد بهتر و ایجاد امکانات رفاهی بیشتر و رفع معضل بیکاری و ...سعی می کنند که فضا را به نفع خود تغییر دهند.

همه با شعار رفاه و آبادانی بیشتر که این روزها دغدغه بیشتر مردم در این استان است، پا به شهر ها و روستاها می گذارند و مردم نیز با این شعارها که نقطه امیدی را در دلشان روشن می کند دل به دل کاندیداها می دهند.

در گرمسیر و سردسیر مردم کاندیدای خود را در روستاها و شهرها همراهی کرده و با صف طویلی از اتومبیلها و پوستر ها و اعلامیه ها به شهر ها و روستاها پا گذاشته و شور انتخاباتی را در مردم دو چندان می کنند.

البته برخی از کاندیداها نیز در پایان یک روز کاری از طرفداران خود با سفره شام یا ناهار پذیرایی می کنند.

ماراتن تبلیغات در کهگیلویه و بویراحمد همچنان با شور و نشاط ادامه دارد و با رسیدن به دور نهایی هر کس هر آنچه در توان دارد را به کار می گیرد که رقیب را در فاصله بیشتری از خود نگاه داشته و آرا را به سوی خود جلب کند.