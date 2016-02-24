به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید قزوین، پیکر مطهر شهید مدافع حرم، حجت اسدی، طلبه بسیجی، مداح اهلبیت(ع) و مسئول هیأت حسین جان(ع) با حضور مسئولین و مردم شهیدپرور به ویژه خانوادههای شاهد و ایثارگر، پنجشنبه، ۶ اسفند ماه سال جاری در قزوین تشییع میشود.
پیکر پاک این شهید بزرگوار ساعت ۱۵ از مقابل امامزاده اسماعیل(ع) قزوین واقع در خیابان شهدا (سپه) به سمت گلزار شهدا تشییع و در کنار دیگر شهیدان به خاک سپرده خواهد شد.
مراسم شام غریبان شهید مدافع حرم حجت اسدی، در همان روز، همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع المهدی(عج) واقع در منطقه مینودر برگزار میشود.
همچنین مراسم صباح مزار این شهید بزرگوار از ساعت ۸ صبح جمعه، هفتم اسفند ماه سال جاری در حسینیه شهید مطهری سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین برگزار خواهد شد.
مراسم استقبال از شهید مدافع حرم، حجت اسدی نیز امروز ساعت ۱۷:۳۰ از مقابل صدا و سیمای مرکز قزوین واقع در بلوار امام خمینی(نوروزیان) برگزار میشود.
گفتنی است: شهید حجت اسدی در شب شهادت حضرت فاطمه(س) در حملات و انفجارهای تروریستی اطراف زینبیه دمشق، در حال کمکرسانی به مجروحان این حادثه، از ناحیه پهلو و بازو ترکش خورد و به شهادت رسید.
این شهید گرانقدر از ذاکران اهل بیت(ع)، فعالان فرهنگی قزوین و از مسئولان هیأت مذهبی عاشورا و هیأت عزاداران حسینجان(ع) این شهر به شمار میرفت که نقش پررنگی در جریانات مذهبی قزوین ایفا کرده بود.
وی مسئول هیئت حسین جان(ع) شهر قزوین و دارای سه فرزند پسر بود که به ترتیب ۱۰ ماهه٬ پنج ساله و ۱۲ساله هستند.
نظر شما