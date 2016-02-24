به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حجت الاسلام مظاهری سیف منتقد و پژوهشگر به نقد و بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تحکیم نهاد خانواده می پردازد.
در برنامه باید ها و نبایدها کارشناس برنامه به سوالاتی همچون چرا شبکه های اجتماعی با این سرعت در زندگی مردم جا بازکرده و برنامه های ما را تحت تأثیر قرار داده اند؛ آیا شبکه های اجتماعی اعتیاد آورند؛ چه فواید و آسیب هایی دارند؛ برای استفاده از آنها کدام قواعد را باید رعایت کرد؛ تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج عرفان های نوظهور چیست و دهها سوال دیگر که امروزه ذهن بسیاری از مردم، به خصوص والدین را به خود مشغول کرده است، پاسخ می دهد.
این برنامه در مدرسه کوثر تهران برگزار می شود.
نظر شما