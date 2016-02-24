به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست حجت الاسلام مظاهری سیف منتقد و پژوهشگر به نقد و بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر تحکیم نهاد خانواده می پردازد.

در برنامه باید ها و نبایدها کارشناس برنامه به سوالاتی همچون چرا شبکه های اجتماعی با این سرعت در زندگی مردم جا بازکرده و برنامه های ما را تحت تأثیر قرار داده اند؛ آیا شبکه های اجتماعی اعتیاد آورند؛ چه فواید و آسیب هایی دارند؛ برای استفاده از آنها کدام قواعد را باید رعایت کرد؛ تاثیر شبکه های اجتماعی در ترویج عرفان های نوظهور چیست و دهها سوال دیگر که امروزه ذهن بسیاری از مردم، به خصوص والدین را به خود مشغول کرده است، پاسخ می دهد.

این برنامه در مدرسه کوثر تهران برگزار می شود.