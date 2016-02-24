فعالیت ۱۱ هزار نیروی امنیتی و ۴۸ گروه بازرسی اصفهان در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران که در خصوص آخرین وضعیت امنیت انتخاباتی در استان برگزار شد با اشاره به اینکه تا کنون در استان اصفهان تبلیغات انتخاباتی با دقت و شور و نشاط انجام شده است، اظهار داشت: تا کنون هیچ‌گونه مسئله امنیتی در زمینه تبلیغات در استان اصفهان گزارش نشده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۱ هزار نیروی انتظامی، سپاهی و بسیجی در استان اصفهان امنیت انتخابات را تامین می‌کنند، افزود: این تعداد نیروی امنیتی در دو هزار و ۷۴۷ شعبه اخذ رای که دو هزار و ۳۹۰ شعبه ثابت و ۳۵۷ شعبه سیار هستند مستقر خواهند بود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان قرارگاه امیرالمومنین (ع) را محل هدایت امنیت انتخابات هفتم اسفند در استان اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: همچنین علاوه بر ۱۱ هزار نیروی امنیتی ۴۸ تیم بازرسی در سطح استان بر روند انتخابات در قالب بازرسان و کارشناسان امنیتی و حفاظتی فعالیت خواهند داشت.

وی با بیان اینهمه همه هماهنگی‌ها برای برگزاری انتخابات در استان اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: هر لحظه که اعلام برگزاری انتخابات باشد ما آمادگی کامل داریم.

آماده باش ۱۰ هزار نیروی انتظامی برای نوروز ۹۵

سردار آقاخانی همچنین به آماده باش بیش از ۱۰ هزار نیروی انتظامی برای ایام نوروز اشاره کرد و گفت: همچنین پلیس ویژه گردشگری نیز در این ایام فعال خواهد بود.

وی در ادامه به کاهش ۱۴ درصدی افزایش دستگیری مجرمان در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: همچنین در کل جرایم و به ویژه سرقت با کاهش چهار درصدی روبرو بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین به افزایش ۱۳ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری تاکنون ۳۴ تن مواد مخدر کشف شده که دو تن آن مربوط به بهمن ماه است.

کشف دو مورد زمین‌خواری بزرگ در بهمن ماه در اصفهان

وی کشف زمین‌خواری را از دیگر اقدامات فرماندهی انتظامی استان اصفهان در بهمن ماه عنوان کرد و ابراز داشت: ۳۳۶ هزار و ۷۱۴ متر مربع زمین‌خواری در غرب استان و سه هزار و ۸۲۲ متر مربع زمین در مرکز استان در بهمن ماه کشف شده است.

سردار آقاخانی همچین به دستگیری سارقان حرفه‌ای و یک باند سرقت کشوری در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: تیم سرقتی که دستگیر شده بیش از ۱۱۰ مورد سرقت در استان‌ای مختلف داشته که خوشبختانه دستگیر شدند.

۳۸ هزار و ۲۶۵ واحد صنفی اصفهان از پلیس اماکن اخطار گرفتند

وی همچنین به کشف شش هزار لیتر سوخت قاچاق در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در یک ماه گذشته ۳۸ هزار و ۲۶۵ واحد صنفی از پلیس اماکن اخظار گرفتند که حدود ۲۰ درصد آنها نیز پلمب شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان به کنترل ۳۳ هزار و ۲۶۰ گذرنامه نیز اشاره کرد و گفت: این اقدام توسط پلیس گذرنامه استان انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه ۴۱ درصد از تصادفات استان نیز به دلیل خستگی و خواب آلودگی اتفاق افتاده است، اظهار داشت: همچنین ۱۴ درصد از تصادفات فوتی و ۱۸ درصد تصادفات جرحی به دلیل تجاوز از سرعت اتفاق افتاده است.

سردار آقاخانی به افزایش تخلفات راهنمایی و رانندگی در اصفهان اشاره کرد و افزود: ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی در استان ۳۴۳ هزار و ۷۸۶ مورد بوده است که به ثبت رسانده‌ایم.

وی همچنین به افزایش تعداد گشت ارشاد استان اصفهان در ایام نوروز کرد و ابراز داشت: تعداد نیروهای گشت ارشاد در این ایام ۱۴ درصد افزایش خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده اسید پاشی و سرقت خودروی حمل پول در خیابان بلال اصفهان گفت: هنوز در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.