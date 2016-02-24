  1. دانش و فناوری
رونمایی از یک موبایل ارزان در نمایشگاه بارسلونا

یک شرکت چینی از آخرین گوشی هوشمند خود در کنگره جهانی موبایل بارسلونا رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت «Xiaomi» چین از گوشی جدید خود با نام Mi ۵ رونمایی کرد.

از ویژگی های این گوشی، قیمت ارزان آن است ضمن اینکه صفحه نمایشگر آن ۵ اینچ و کاملا HD و ضخامت آن ۷.۸ میلیمتر و وزن آن ۱۳۳ گرم است.

گوشی Mi۵ دارای سیستم پردازشگر hexa-core Snapdragon ۸۰۸ است اما قابلیت microSD ندارد ولی در مقابل حافظه داخلی آن ۶۴ مگابایت است.

این گوشی می تواند دو سیم کارت را پوشش دهد ضمن اینکه دارای سیستم تشخیص اثر انگشت است.

دوربین گوشی Mi۵، از نوع ۱۳ مگاپیکسل و قیمت آن در حدود ۲۶۰ دلار است.

علیرضا کمندی

