به گزارش خبرنگار مهر، عابد احمدی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز مهندس در سنندج گفت: در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تصدی گری دولت در بخش های مختلف از جمله کشاورزی می بایست به بخش خصوصی واگذار شود.

وی عنوان کرد: از زمان تصویب این قانون تاکنون تنها ۲۰ درصد تصدی گری دولت در بخش کشاورزی کردستان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان که سازمانی غیردولتی و با استقلال مالی است، واگذار شده است.

وی ادامه داد: یکی از مطالبات ما اجرایی کردن کامل این قانون است و تاکنون تمام تلاش خود را در این راستا انجام داده ایم وانتظار می رفت کسانی که وظیفه آنها نظارت براجرای قانون است در این زمینه هم ورود پیدا می کردند.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان با بیان اینکه قانون گذاری، سیاست گذاری و نظارت براجرای قانون وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است، افزود: یکی از وظایف ما هم در انتخابات، انتخاب اصلح ترین و شایسته ترین فرد است.

احمدی بیان کرد: در حال حاضر ما در بخش کشاورزی خلاء قانونی نداریم چراکه به اندازه کافی قوانینی هم چون قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، نظام جامع دامپروری و نظام جامع گلخانه ای و همچنین برنامه های پنجم و ششم توسعه را داریم.

وی عنوان کرد: متاسفانه وکلای ما در مجلس در دوره های گذشته نتوانستند به خوبی لابی گری و چانه زنی کنند و بخش کشاورزی در کردستان شرایط مطلوب و رضایت بخشی علارغم داشتن پتانسیل های فراوان، ندارد.

فارغ التحصیلان بخش کشاورزی مورد بی مهری قرار گرفتند

وی با اشاره به اینکه کردستان دارای نیروی انسانی تحصیل کرده به ویژه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی غنی است، اظهارداشت: جای بسی تاسف است که از این ظرفیت ها بهره برداری خوبی صورت نگرفته است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان اضافه کرد: امروز اکثر فارغ التحصیلان کشاورزی از رشته ای که در دانشگاه خواندند پشیمان هستند.

احمدی عنوان کرد: اگر امروز با فراوانی فارغ التحصیلان بخش کشاورزی مواجه هستیم با وجود شرایط کنونی و نبود بازکار برای این قشر، بی شک در آینده شاهد عدم استقبال ازرشته های این بخش در دانشگاه ها خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۲۰ هزار نفر در کل کشور عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی هستند، گفت: هم اکنون تعداد اعضای سازمان در استان کردستان ۵ هزار نفر است که حداقل مدرک آنها کارشناسی است.

وی عنوان کرد: تاکنون اعضای سازمان در اجرای بیش از ۷۰ طرح و پروژه بخش کشاورزی از جمله فعالیت های بیمه ای، نظارت برکار بیمه گذاران و غیره نقش داشته اند.