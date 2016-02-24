به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آزاد فیلم با مدیریت مسعود کیمیایی در راستای تحقق فعالیت‌های هنری و آموزشی خود با هدف فراهم‌سازی بستری مناسب برای بروز و کشف استعدادهای جوان عرصه سینما و نیز گسترش و تولید آثار ارزشمند تجربی و خلاق، هفتمین جشنواره کارگاه آزاد فیلم را به دبیری حسین حیدری پور از هشتم تا دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۴ با همکاری موسسه تصویر شهر در پردیس سینما ملت برگزار می شود.

فیلم های کوتاه داستانی با حداکثر زمان ۴۰ دقیقه، فیلم های مستند و مستند داستانی با حداکثر زمان ۵۰ دقیقه، فیلم‌هایی با موضوع صلح و نفی خشونت و جهانی عاری از دشمنی و آثار منتخب دوره های قبلی جشنواره کارگاه آزاد فیلم از جمله آثاری هستند که در جشنواره حضور خواهند داشت.

همچنین چهار کارگاه آموزشی با موضوعات فیلمنامه، کارگردانی، بازیگری و فیلمسازی تاثیرگذار در کنار نمایش فیلم های راه یافته به مرحله نهایی از هشتم تا یازدهم اسفند از ساعت ۱۳ الی ۱۶ توسط ایوب آقاخانی، فرزاد موتمن، امیر دژاکام و سامان سالور برای عموم مخاطبان برگزار می شود.

مراسم اختتامیه این جشنواره نیز روز چهارشنبه دوازده اسفندماه با تقدیر از جمشید ارجمند، فریماه فرجامی و بهروز افخمی در پردیس ملت برگزار می شود.