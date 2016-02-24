چهارمین کنگره ملی و بین المللی انتریک پاتوژن در کرج آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره که با محوریت بیماری های سیستم گوارش و روده برگزار می شود با حضور اساتیدی از دانشگاه های سراسر کشور و مهمانان خارجی از موسسات تحقیقاتی سه کشور سوئد، سوئیس و استرالیا طی سه روز متوالی برگزار می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در این مراسم به ارائه گزارشی مختصر از وضعیت بهداشت و درمان کشور طی سال های پس از انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار کرد: کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران باردار، افزایش سن امید به زندگی، ریشه کنی برخی از بیماری های بومی و واگیر کشور و... از جمله دستاوردهای نظام سلامت ایران به شمار می رود.

حمید درفشی ادامه داد: یکی از مباحثی که دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی بهداشت، درمان، تحقیقات، آموزش و پژوهش در امور پزشکی همواره دنبال می کند، برگزاری کنگره ها و کنفرانس هایی است که مسائل اصلی بهداشت و درمان را مطرح و پیگیری کند.

وی افزود: در این راستا کنگره انتریک پتوژن با محوریت بیماریهای سیستم گوارش و روده ای در انسان برگزار می شود که از تمام اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور دعوت به عمل آمده تا مقالات خود در این زمینه را ارسال کنند و در نهایت نیز آثار برگزیده بصورت پانل، پوستر و یا بحث زنده مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: هدف از این کنگره کسب تجریبات جدید در تشخیص، درمان و بهبود بیماری های مرتبط از طریق تبادل اطلاعات است که با توجه به حضور چهار نفر از مهمانان ویژه خارجی از کشورهای سوئد، سوئیس و استرالیا، تجریبات خوبی مطرح خواهد شد که امیدواریم برای بحث درمان کشور و استان البرز راهگشا باشد.

درفشی متذکر شد: از میان انبوه آثار ارسالی، ۵۰ اثر برای سخنرانی تایید و انتخاب شده اند و بیش از ۱۳۰ اثر نیز به صورت پوستر نمایش داده خواهد شد.

در ادامه مراسم معاون تحقیقات و فناوری موسسه سرم سازی رازی به معرفی بخشی از دستاوردهای این موسسه طی سالیان گذشته پرداخت و عنوان کرد: موسسه سرم سازی رازی از سال ۱۳۰۳ آغاز بکار کرد و در این مدت توانست اکثر واکسن های مورد نیاز انسانی و دامی کشور را تولید کند که ضمن ارائه خدمات ارزنده در حوزه سلامت جامعه، موجب جلوگیری از خروج میلیون ها ارز کشور و وابستگی به کشورهای دیگر نیز شد.

سید علی پوربخش ریشه کنی بسیاری از بیماری های بومی و واگیر کشور نظیر طاعون گاوی و اسبی، دیتفری، کزاز، فلج اطفال و... را موهون تلاش اساتید این موسسه دانست و افزود: موسسه رازی به دلیل حجم تولید و تنوع محصولات در کشور و خاورمیانه بی نظیر است.

وی متذکر شد: با توجه به فعالیت های گسترده تولید و تحقیقاتی این موسسه، ارتباط وسیعی میان موسسه و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور برقرار است و همه ساله با مشارکت سایر مراکز علمی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام می شود.

معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در پایان گفت: معرفی محققان این موسسه به عنوان چهره ماندگار و مفاخر علمی کشور نظیر مرحوم پرفسور میرشمسی (پدر واکسن ایران) و دکتر عباس شفیعی نشان از اعتبار و درجه علمی و تحقیقاتی موسسه دارد.