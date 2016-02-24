سامانه«سهبا» در راستای ثبت تخلفات انتخاباتی راه اندازی شد

یدالله بشکنی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:سامانه «سهبا» برای دریافت گزارشات پیامکی مردمی و نامزدهای انتخاباتی در خصوص تخلفات انتخابات به طور هوشمند در شهرستان طرقبه شاندیز به عنوان شهرستان پایلوت در استان خراسان رضوی فعال شده است.

بشکنی با اشاره به برخورداری سه شماره به عنوان سامانه پیامکی که در اختیار مردم عزیز قرار می گیرد ادامه داد: شماره‌های سامانه پیامکی سهبا به تفکیک شماره ۳۰۰۰۴۸۹برای ارتباطات مردمی ، ۳۰۰۰۳۴۵ را برای ارتباط نامزد های انتخابات و ۳۰۰۰۶۷۸ برای بازرسان و سر بازرسان در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان طرقبه شاندیز با بیان این که در سامانه «سهبا»، در هر استان بازرسان یک شهرستان برای ارسال گزارشات بازرسی خود در روز انتخابات از این سامانه استفاده می‌کنند به خبرنگار مهر گفت: در خراسان رضوی بازرسان شهرستان طرقبه شاندیز قابلیت استفاده از این امکان را دارند و می‌توانند تخلفات احتمالی انتخابات دراین شهرستان را در این سامانه ثبت کنند.

وی از مردم شهرها و روستاهای طرقبه شاندیز درخواست کرد تا تخلفات انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان را به سامانه «سهبا» پیامک کنند.

وی ضمن دعوت از مردم شهرستان برای حضور پرشور و حداکثری در انتخابات هفتم اسفندماه جاری از آنان خواست تا هرگونه تخلف انتخاباتی که از سوی نامزدها، ستادهای تبلیغات، مجریان و بازرسان انتخابات مشاهده می‌کنند را با ارسال پیامک به سامانه هوشمند بازرسی انتخابات موسوم به «سهبا» گزارش کنند تا در اسرع وقت بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.