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۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۱

فرمانده مرزبانی ناجا تاکید کرد:

لزوم راه اندازی دوره دافوس دریایی

لزوم راه اندازی دوره دافوس دریایی

فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه تقویت دریابانی از اولویتهای فرماندهی مرزبانی است، بر راه‌اندازی دوره دافوس دریایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی به بومی سازی دقیق دستورالعمل ها با توجه به شرایط، زمان و مکان اشاره کرد و گفت: باید تاکتیک‌ها را بر اساس وضعیت، توان خودی و دشمن به روز کرد.

وی با اشاره به اینکه آموزش باید تبدیل به فرهنگ شود، افزود: تکرار آموزش برای نیروهای نظامی الزامی است.

فرمانده مرزبانی ناجا، برگزاری دوره آموزشی کوثر را یکی از رسالت‌های قرارگاه جهادی و آغاز یک حرکت عظیم آموزشی دانست و تصریح کرد: کار جهادی فرماندهان بعد از برگزاری دوره‌ها آغاز خواهد شد و باید با آسیب شناسی دقیق به آموزش و ارتقاء نقاط ضعف یگان‌های خود بپردازند.

وی تقویت دریابانی را یکی از اولویتهای فرماندهی مرزبانی دانست و با اشاره به تخصصی بودن ماموریتهای این حوزه، بر راه‌اندازی دوره دافوس دریایی تاکید کرد.

کد مطلب 3565052

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