لزوم راه اندازی دوره دافوس دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی به بومی سازی دقیق دستورالعمل ها با توجه به شرایط، زمان و مکان اشاره کرد و گفت: باید تاکتیک‌ها را بر اساس وضعیت، توان خودی و دشمن به روز کرد.

وی با اشاره به اینکه آموزش باید تبدیل به فرهنگ شود، افزود: تکرار آموزش برای نیروهای نظامی الزامی است.

فرمانده مرزبانی ناجا، برگزاری دوره آموزشی کوثر را یکی از رسالت‌های قرارگاه جهادی و آغاز یک حرکت عظیم آموزشی دانست و تصریح کرد: کار جهادی فرماندهان بعد از برگزاری دوره‌ها آغاز خواهد شد و باید با آسیب شناسی دقیق به آموزش و ارتقاء نقاط ضعف یگان‌های خود بپردازند.

وی تقویت دریابانی را یکی از اولویتهای فرماندهی مرزبانی دانست و با اشاره به تخصصی بودن ماموریتهای این حوزه، بر راه‌اندازی دوره دافوس دریایی تاکید کرد.