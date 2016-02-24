برخورد باتخلفات انتخاباتی/کاندیداها اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله دهقانی ظهر چهارشنبه در جمع برگزار کنندگان و تامین کنندگان امنیت انتخابات گفت: حضور گسترده در انتخابات دشمنان را ناامید می کند.

وی با اشاره به حضور حداکثری مردم ارزوئیه در انتخابات گذشته، تصریح کرد: مردم این شهرستان در روز هفتم اسفند حضوری پرشور در پای صندوق های رای خواهند داشت.

دهقانی عنوان کرد: کاندیداها و حامیان آنها باید شئونات اخلاق انتخاباتی را رعایت کرده و در فضای سالم به رقابت بپردازند.

رئیس دادگاه عمومی ارزوئیه خواستار پرهیز از ایجاد هرگونه تنش شد و ادامه داد: فضای انتخابات با دقت کامل در شهرستان ارزوئیه رصد می شود.

وی از برخورد با تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت: دستگاه قضا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با حفظ بی طرفی کامل با خاطی برخورد خواهد کرد.

دهقانی انتخابات را یکی از مهم ترین دستاوردهای نظام دانست و افزود: مردم در هفتم اسفند ماه با حضور پرشور در انتخابات دشمنان خارجی و عوامل داخلی را مایوس و ناامید می کنند.