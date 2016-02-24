برادران آدم ربای فراری در سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتظامی استان سمنان، سرهنگ محمد اسماعیل حداد با اشاره به گزارش حضور دو آدم ربای فراری در سمنان به ماموران اداره سیزدهم پلیس آگاهی، اظهار داشت: این دو متهم که برادر نیز هستند، تحت تعقیب پلیس شهرستان خان بین استان گلستان بودند.

وی به تشکیل دو تیم مجرب برای پایان دادن به فرار آدم ربایان اشاره و اضافه کرد: این احتمال وجود داشت که متهمان از تعقیب خود توسط پلیس، آگاه بوده و مسلح به سلاح سرد باشند ولی با اقدامات تخصصی و فنی کاراگاهان پلیس، محل اختفای این دو برادر شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان بیان کرد: با هماهنگی قاضی دادسرا، ماموران انتظامی به محل اختفای آنان اعزام و در عملیاتی سریع، هر دو متهم دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند.

حداد گفت: در سوابق کیفری برادران دستگیر شده در مجموع شش فقره آدم ربایی و اخلال در نظم عمومی مشاهده می شد.

وی اقتدار نیروی انتظامی را مایه آرامش مردم و وحشت مجرمان دانست و تاکید کرد: با هر فردی که بخواهد امنیت عمومی را خدشه دار سازد و در آرامش و امنیت مردم خللی وارد کند، به شدت برخورد خواهیم کرد.

آدم ربایان دستگیر شده، پس از تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی استان گلستان تحویل شدند.